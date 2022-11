Le représentant Manley met l’accent sur les ressources d’aide alimentaire locales et les dons – Shaw Local

À l’approche de la saison des fêtes, la représentante de l’État Natalie Manley, D-Joliet, met en évidence l’aide alimentaire offerte par la banque alimentaire du nord de l’Illinois, ainsi que les possibilités de faire un don aux voisins dans le besoin.

La banque alimentaire du nord de l’Illinois s’associe à plus de 900 garde-manger, soupes populaires, refuges et programmes d’alimentation pour les jeunes et les personnes âgées afin de fournir des aliments et des ressources nutritifs à 13 comtés du nord de l’Illinois. La banque alimentaire propose également des commandes d’épicerie en ligne via My Pantry Express, permettant aux voisins dans le besoin de faire leurs courses via des services au volant et des emplacements éphémères.

Avant la pandémie, 80% de la nourriture distribuée par la Northern Illinois Food Bank était donnée. Désormais, seulement 63% sont donnés, ce qui augmente les coûts de la banque alimentaire, selon un communiqué de presse.

Pour recevoir une aide alimentaire par le biais du programme My Pantry Express, visitez https://www.mypantryexpress.org. Pour plus d’informations sur la banque alimentaire du nord de l’Illinois, y compris les moyens de faire un don et les opportunités de bénévolat, visitez https://solvehungertoday.org.