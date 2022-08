Le représentant Keicher rejoint le groupe de travail sur l’impact des immigrants et s’engage à créer des «voies de réussite» pour les immigrants de l’Illinois – Shaw Local

SYCAMORE – Le représentant d’État Keicher, R-Sycamore, a récemment été nommé au groupe de travail sur l’impact des immigrants par le chef de la minorité de la Chambre Jim Durkin, R-Western Springs, et a déclaré qu’il souhaitait créer des «voies vers le succès» pour les immigrants dans l’Illinois.

Créé par l’adoption du projet de loi 2665 du Sénat de l’année dernière, le groupe de travail est un effort pour examiner, évaluer et recommander une vision pour l’avenir des communautés d’immigrants, de réfugiés et de compétences limitées en anglais dans l’Illinois. Keicher a été nommé le 19 août.

“Tout au long de l’histoire de notre État, l’immigration a enrichi nos communautés et a eu un impact extrêmement positif sur l’Illinois”, a déclaré Keicher. “En tant que membre nouvellement nommé de ce groupe de travail, mon objectif est de m’assurer qu’il existe des voies de réussite pour les immigrants d’aujourd’hui dans l’Illinois.”

Selon le texte du projet de loi, le groupe de travail est composé de 27 membres, dont cinq places pour cinq représentants d’organisations offrant de l’aide ou des services aux immigrés, nommés par le gouverneur JB Pritzker. Le groupe est chargé d’examiner ce que fait l’Illinois pour aider de manière proactive les immigrants, comment l’État peut améliorer les relations entre les communautés d’immigrants et les gouvernements des États et locaux et analyser si des ressources adéquates ont été fournies aux communautés d’immigrants dans les zones rurales, suburbaines et urbaines.

“Mon propre héritage comprend des ancêtres qui ont émigré de Suède, d’Allemagne, du Luxembourg, d’Irlande et de Grande-Bretagne”, a déclaré Keicher. “Le travail qu’ils ont trouvé dans leur communauté a aidé notre famille à établir un sentiment d’appartenance et de chez-soi ici dans l’Illinois.”

Keicher, qui a été le porte-parole républicain de premier plan sur l’immigration et les droits de l’homme à la Chambre des représentants de l’État, a obtenu sa place dans le groupe de travail à partir du seul rendez-vous attribué à la nomination par le chef de la minorité à la Chambre.

“Quand je regarde en arrière”, a déclaré Keicher, “l’héritage de ma famille d’être une famille d’immigrants dans cette région de presque tous les côtés de la famille, et la chance que nous avons eue – je veux m’assurer que les familles qui déménagent dans l’Illinois ont cette même opportunité.

Le groupe de travail examine également comment les communautés sont victimes de discrimination, si les lois conçues pour renforcer les communautés d’immigrants ont l’effet souhaité, l’impact de la pandémie de COVID-19 et si les programmes d’accès linguistique aident efficacement les communautés d’immigrants à apprendre à communiquer. Le groupe examinera également les pratiques et les procédures de l’agence fédérale de l’immigration et des douanes de l’Illinois.

Keicher a déclaré que le groupe de travail examinera tous les aspects de la vie d’un immigrant vivant dans l’Illinois.

“En gros, s’assurer que nous passons étape par étape, au jour le jour de la vie d’une famille immigrée et des différents obstacles qu’elle peut rencontrer”, a déclaré Keicher. « Et cela vient des soins de santé et des services sociaux, de l’inscription à l’école, de la recherche d’un emploi, de la recherche d’un logement. Veiller à ce que nous sachions, au fur et à mesure qu’ils franchissent ces étapes, quels blocages peuvent les gêner et faire ce que nous pouvons pour faciliter la transition vers leur vie ici dans l’Illinois.

Une fois son analyse terminée, le groupe de travail rendra compte de ses conclusions au gouverneur et à l’Assemblée générale et recommandera des changements de politique.

Au moment où le projet de loi est rédigé, le groupe de travail devait faire des recommandations d’ici la fin mai plus tôt cette année, mais cela ne s’est pas déroulé comme prévu.

“Si je comprends bien, il y aura une résolution qui sera adoptée qui repoussera la date, et nous le voyons fréquemment”, a déclaré Keicher.

Keicher a déclaré que les dates sur le projet de loi étaient un peu agressives, mais on lui a dit que le groupe de travail disposera d’une année complète pour rédiger le rapport du groupe, envisageant décembre 2023 comme date à laquelle le groupe de travail conclura ses conclusions.

Depuis qu’il a rejoint le groupe de travail, Keicher a déclaré qu’il avait adopté une position positive sur l’immigration.

“Aujourd’hui, notre État doit être prêt à accueillir des immigrants et des réfugiés de régions du monde en proie à l’agitation, à l’extrême pauvreté ou à la guerre, notamment l’Ukraine, le Venezuela, la péninsule coréenne, nos alliés afghans, pour n’en nommer que quelques-uns”, a déclaré Keicher.