EXCLUSIF – Représentant. Joe Wilson, RS.C., présentera jeudi un projet de loi appelant à sanctionner les responsables de la Géorgie, pays d’Europe de l’Est, pour sa loi sur les agents de style russe.

La loi MEGOBARI (mobiliser et améliorer les options de la Géorgie pour renforcer la responsabilité, la résilience et l’indépendance) intervient après que le Parlement géorgien a adopté une loi controversée sur les agents étrangers à la russe, au milieu de protestations généralisées et d’une opposition furieuse des alliés occidentaux.

Dans une déclaration écrite à Fox News Digital, Wilson, qui préside la Commission du Congrès sur la sécurité et la coopération en Europe, connue sous le nom de Commission d’Helsinki, a déclaré que le Rêve géorgien, le parti politique au pouvoir, et le Kremlin ne prenaient pas les États-Unis au sérieux. .

POUTINE REGARDE L’ADOPTION D’UNE NATION D’EUROPE DE L’EST EN FAVEUR DE MOSCOU AU MILIEU DE MANIFESTATIONS VIOLENTES

« Ils pensent que nous bluffons lorsque nous disons qu’il y aura des conséquences si nous attaquons les liens du peuple géorgien avec les États-Unis. La loi Megobari montre que les États-Unis répondront à leur manque de confiance en affirmant l’engagement du peuple géorgien en faveur de la liberté et d’un engagement pro-occidental. Cela montre également que le Congrès souhaite un avenir fort et brillant pour les relations entre nos deux pays, et que nous n’allons pas simplement le dire, mais faire quelque chose à ce sujet. »

Fox News Digital a obtenu une copie de la « loi MEGOBARI », qui prévoit un examen urgent des interdictions de visa pour les personnes clés et leurs familles qui sont « matériellement ou directement responsables au Parlement de la promotion, de l’adoption et de la promulgation potentielle de la récente loi russe ». style législation sur les agents étrangers.

Le projet de loi vise également à imposer des sanctions aux personnes au sein des dirigeants politiques ou gouvernementaux du pays, des milieux d’affaires, des forces de l’ordre et des services de sécurité responsables « de faire progresser la même législation sur les agents étrangers de type russe ou de saper ou de réprimer l’opposition légale populaire ou de la société civile ».

Selon le projet de loi, dans les 60 jours suivant sa promulgation, le secrétaire d’État devra identifier les personnes clés qui font partie du gouvernement géorgien, travaillant en tant qu’agents ou en son nom, ou autrement en mesure d’influencer fortement les actions de ce gouvernement. et « ont une responsabilité matérielle dans l’atteinte ou la atteinte à la démocratie, aux droits de l’homme ou à la sécurité en Géorgie ».

L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE SOVIÉTIQUE DE GÉORGIE VOIT LE PARTI AU GOUVERNEMENT céder aux manifestations massives de rue alors qu’il cherche à resserrer ses liens avec l’UE

En plus d’identifier les personnes responsables de la loi sur les agents, le projet de loi demande également au pouvoir exécutif de préparer un rapport sur les contournements des sanctions liées à l’Ukraine en Géorgie, ainsi qu’un rapport sur les moyens des services de renseignement russes dans le pays.

« Au plus tard 90 jours après la date de promulgation de la présente loi, le directeur du renseignement national, en coordination avec le secrétaire d’État, le secrétaire à la Défense et le directeur du renseignement central, soumettra au Congrès un rapport examinant les pénétration des éléments de renseignement russes et de leurs actifs en Géorgie, pour inclure une annexe examinant l’influence chinoise et l’intersection potentielle de la coopération russo-chinoise en Géorgie. » lit-on dans le texte du projet de loi.

Depuis plus d’un mois, des dizaines de milliers de citoyens géorgiens sont descendus dans la rue pour s’opposer au projet de loi controversé, largement critiqué par les alliés occidentaux de la Géorgie, y compris la Maison Blanche, et ouvertement salué par le Kremlin.

C’est le deuxième tour pour le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, qui a réintroduit un projet de loi légèrement amendé après l’échec de sa tentative de l’adopter l’année dernière. En 2023, le gouvernement a abandonné le projet de loi après des rassemblements massifs.

En raison de sa ressemblance avec une loi adoptée par Moscou en 2012, la proposition est publiquement qualifiée de « loi russe ». Les critiques affirment que le Kremlin a utilisé sa version pour étouffer les voix critiques – éliminer l’opposition, emprisonner les militants, réprimer les médias indépendants – laissant la population géorgienne pro-démocratie nerveuse quant au résultat.

La semaine dernière, la présidente géorgienne Salomé Zurabishvili a opposé son veto à la loi, affirmant qu’elle est « dans son essence et son esprit, une loi russe qui contredit notre Constitution et toutes les normes européennes, et constitue donc un obstacle à notre voie européenne ». Aujourd’hui, le projet de loi est de nouveau soumis au Parlement géorgien, qui peut soit surmonter immédiatement le veto, soit suspendre la loi pour une durée indéterminée.