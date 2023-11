Le représentant James Comer assigne à comparaître le marchand d’art et les amis d’affaires de Hunter Biden

Nouvelles





Le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, a lancé jeudi des assignations à comparaître et transcrit des demandes d’entretien à huit autres associés de la famille Biden, dont le marchand d’art de Hunter Biden, un jour après avoir assigné à comparaître le premier fils et premier frère James Biden.

Comer (R-Ky.) recherche spécifiquement les dépositions du galeriste de Soho George Bergès et de la mécène Elizabeth Naftali, ainsi que des amis de Biden, Eric Schwerin et Mervyn Yan.

Le panel recherche également des entretiens transcrits avec Carol Fox, administratrice chez Americore Health, LLC ; l’associé Joey Langston, l’homme d’affaires ukraino-américain John Hynansky et l’associé Jason Galanis.

Comer est le fer de lance de l’enquête de destitution républicaine du président Biden, qui a débuté en septembre et a fait appel au comité de surveillance de la Chambre, au comité judiciaire et au comité des voies et moyens.

« Les assignations à comparaître d’aujourd’hui représentent une autre étape vers la responsabilisation du président Biden. Les républicains de la Chambre des représentants se sont engagés à effectuer le travail de surveillance que le peuple américain mérite », a déclaré le président du comité judiciaire, Jim Jordan (R-Ohio). a déclaré dans un communiqué.

Comer a assigné à comparaître le marchand d’art de Hunter Biden. CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Enquête sur les prêts

La plupart des quatre demandes d’entretien transcrites concernent des prêts reçus par des membres de la famille Biden. Le Fox d’Americore est particulièrement intéressant.

La chaîne d’hôpitaux ruraux a piqué la curiosité des enquêteurs républicains sur ses relations financières avec James Biden.

L’opérateur, aujourd’hui disparu, était responsable d’au moins 600 000 dollars de prêts reçus par le frère du président, selon les documents obtenus par le panel.

James Biden a obtenu ces prêts de la part de l’entreprise en difficulté financière « sur la base de représentations selon lesquelles son nom de famille, « Biden », pourrait « ouvrir des portes » et qu’il pourrait obtenir un investissement important du Moyen-Orient en raison de ses relations politiques ». par dossier de faillite.

En mars 2018, Joe Biden a reçu un chèque de 200 000 $ de James Biden – décrit comme un « remboursement de prêt » – le même jour où James Biden a reçu ce montant de la chaîne hospitalière, selon les archives.

Georges Berges devant sa galerie la Galerie Georges Berges. William Farrington

Hunter Biden organise une exposition de ses œuvres à la galerie George Berges à SoHo. Stephen Yang

L’art de Hunter Biden

Cette dernière série d’assignations à comparaître vise également les transactions artistiques à prix élevé de Hunter Biden, avec des assignations à comparaître dirigées contre Bergès et Naftali.

Le panel avait demandé à plusieurs reprises une transcription de l’entretien avec Bergès pour enquêter sur les ventes d’œuvres d’art de son premier fils, mais le marchand d’art de Manhattan a refusé d’obtempérer. Comer avait menacé à plusieurs reprises d’être assigné à comparaître en réponse.

Les peintures du premier fils en proie au scandale varient entre 75 000 et 500 000 dollars et ont été présentées dans au moins deux expositions personnelles aux galeries Bergès.

Hunter Biden a accumulé au moins 375 000 $ pour cinq tirages vendus lors d’une exposition d’art à Hollywood en 2021 et a gagné au total au moins 1,3 million de dollars en ventes d’art, selon un rapport de juillet de Business Insider.

Les enquêteurs républicains ont exprimé leur intérêt à connaître l’identité de ces acheteurs afin d’examiner d’éventuels conflits d’intérêts, mais Bergès a cherché à garder ces informations confidentielles.

Naftali, un donateur démocrate, a été identifié comme l’un des donateurs par Business Insider.

Les journaux de visiteurs montrent qu’elle a visité la Maison Blanche de Biden au moins 13 fois, et en juillet 2022 – environ huit mois après la première exposition d’art de Hunter – le président l’a nommée à la prestigieuse Commission pour la préservation du patrimoine américain à l’étranger.

Hunter Biden a récemment écrit un éditorial accusant les enquêteurs du Congrès d’utiliser sa dépendance et ses luttes personnelles comme une arme. Paul Morigi

Les partenaires du chasseur

Les assignations à comparaître contre Schwerin et Yan mettent en évidence l’intérêt de longue date du panel à trouver des liens entre les partenaires commerciaux du premier fils et Joe Biden.

Schwerin est un ami de longue date de Hunter, connu pour s’être rendu à la Maison Blanche ou à l’Observatoire naval à de nombreuses reprises au cours de la vice-présidence de Joe Biden.

Il a été directeur général de la société d’investissement Rosemont Seneca Advisors, aujourd’hui disparue, que Hunter Biden a aidé à cofonder – bien que les deux hommes se soient peut-être rencontrés alors qu’ils travaillaient au ministère du Commerce sous l’administration Clinton.

Le président Biden a rejeté les allégations d’actes répréhensibles et s’est moqué de l’enquête de destitution. Getty Images

“Matériaux [IRS whistleblowers] « À condition de confirmer qu’Eric Schwerin a joué un rôle important dans les transactions financières de Hunter Biden et a apparemment eu des interactions directes avec Joe Biden », a déclaré le président du comité des voies et moyens, Jason Smith (R-Mo.), dans un communiqué.

Pendant ce temps, Yan, qui aurait déjà été assigné à comparaître pour des dossiers financiers, a probablement un aperçu des relations de Hunter Biden avec la société énergétique chinoise CEFC.

Réaction

L’avocat de Hunter Biden, Abbe Lowell, a qualifié l’enquête de « partisane » et a même exigé que le nouveau président de la Chambre, Mike Johnson (R-La.), annule l’enquête.

“Il s’agit d’un autre coup politique visant à détourner l’attention de l’échec flagrant du représentant Comer et de ses alliés du MAGA à prouver l’un de leurs complots sauvages et désormais discrédités à propos de la famille Biden”, a déclaré Lowell.

La Maison Blanche a longtemps fustigé les enquêtes sur la première famille et l’enquête de destitution, affirmant catégoriquement que le président ne s’était jamais immiscé de manière inappropriée dans les affaires de son fils.

Mercredi, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a affirmé lors d’un point de presse que les assignations à comparaître contre Hunter et James Biden étaient fondées sur « une campagne de diffamation » et que Comer menait une « enquête sans fondement ».

Comer est resté fidèle à son travail.

“Une pléthore de relevés bancaires, de SMS, de courriels et une interview transcrite avec Devon Archer, associé de la famille Biden, montrent tous que les Biden et leurs partenaires commerciaux ont vendu l’accès aux plus hauts niveaux de notre gouvernement, y compris Joe Biden lui-même, au détriment des intérêts de l’Amérique. », a déclaré le républicain du Kentucky dans un communiqué.

« Les Américains de tout le pays ont clairement fait savoir au président Joe Biden, à la famille Biden et à leurs associés que le concert était terminé.

Dimanche, Comer a prédit que « cela va être une grande semaine » et a publiquement soutenu la destitution du président.

Il est rare que le Congrès assigne à comparaître les enfants et les membres directs de la famille d’un président en exercice.