Le représentant démocrate de New York, Jamaal Bowman, a plaidé coupable jeudi à une accusation de délit lié au déclenchement d’une fausse alarme incendie dans un bâtiment du Capitole, rapporte The Hill.

Le procureur général du district de Columbia, Brian Schwalb, a accusé Bowman d’une violation du code du DC pour avoir déclenché une alarme incendie à l’intérieur de l’immeuble de bureaux de Cannon House lors d’un vote de la Chambre le 30 septembre sur un programme de financement du GOP. La Chambre s’est empressée de voter un programme de financement visant à maintenir le gouvernement ouvert à la fin de l’exercice 2023. (EN RELATION : House adopte un projet de loi de financement gouvernemental à court terme visant à éviter la fermeture)

Le procureur général a rendu les accusations mercredi, déclarant il y a « des raisons probables de croire que l’accusé a délibérément ou sciemment déclenché une fausse alarme incendie dans le district de Columbia ». C’est une violation de loi de district de déclencher « volontairement ou sciemment » une alarme incendie dans le district de Columbia.

Le membre de la « Squad » est tenu d’envoyer des excuses à la police du Capitole des États-Unis, The Hill. signalé. Il risque six mois de prison et une amende de 1 000 dollars, selon Chad Pergram de Fox News.

De mon collègue Jake Gibson. Le représentant démocrate de New York, Bowman, plaide coupable d’avoir déclenché une alarme incendie de CapHill le mois dernier. Doit écrire une lettre d’excuses à l’USCP. Le juge dit à Bowman qu’il pourrait être condamné à 6 mois de prison et à une amende de 1 000,00 $ s’il n’écrit pas la lettre. – Tchad Pergram (@ChadPergram) 26 octobre 2023

Archer dit il pensait que tirer l’alarme incendie ouvrirait automatiquement la porte et lui permettrait d’entrer dans la Chambre à temps pour le vote. Il a nié avoir déclenché l’alarme pour perturber le vote en salle. (EN RELATION : le représentant du GOP Jason Smith déclare que le représentant Bowman « mieux vaut être » tenu responsable du déclenchement de l’alarme incendie lors du vote en salle)

“Aujourd’hui, alors que je me précipitais pour voter, je suis arrivé à une porte qui est habituellement ouverte aux votes mais qui ne s’ouvrirait pas aujourd’hui”, a déclaré Bowman dans un communiqué le 30 septembre. “Je suis gêné d’admettre que j’ai activé le feu. alarme, pensant à tort que cela ouvrirait la porte. Je le regrette et m’excuse sincèrement pour toute confusion que cela a pu causer. Mais je veux être très clair : je n’essayais en aucun cas de retarder un vote.

“C’était exactement le contraire : j’essayais de toute urgence d’obtenir un vote, ce que j’ai finalement fait et j’ai rejoint mes collègues dans un effort bipartisan pour maintenir notre gouvernement ouvert”, a poursuivi Bowman.

La représentante républicaine de New York, Nicole Malliotakis annoncé son projet de déposer une résolution pour expulser Bowman de la Chambre pour avoir prétendument commis un crime fédéral. D’autres républicains de la Chambre ont demandé une enquête criminelle et que Bowman soit tenu responsable.

Kevin McCarthy, alors président de la Chambre dit il a été « consterné » par les « actions des démocrates » visant à retarder le vote. Plusieurs démocrates de la Chambre ont tenté de marche lente le vote sur le projet de loi de financement, invoquant le manque de mesures pour soutenir l’Ukraine.