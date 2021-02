WASHINGTON – Le représentant Jaime Herrera Beutler aurait témoigné sous serment si elle avait été assignée à comparaître lors du procès de destitution du Sénat de l’ancien président Donald Trump, a déclaré samedi un porte-parole à USA TODAY.

Herrera Beutler a confirmé des informations vendredi soir selon lesquelles le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, de R-Californie, s’était entretenu avec Trump alors qu’une foule attaquait le Capitole américain le 6 janvier et que l’ancien président ne semblait pas préoccupé par l’émeute.

La déclaration a été un catalyseur du vote du Sénat pour appeler des témoins plus tôt. Cependant, après des heures de négociation, l’équipe de défense de Trump et les législateurs démocrates agissant en tant que gestionnaires ou procureurs ont finalement accepté de placer la déclaration de Herrera Beutler dans le compte rendu, et la députée de six mandats n’a pas témoigné.

Au cours du débat pour appeler des témoins, l’avocat de la défense de Trump, Michael Van der Veen, a qualifié ses affirmations de l’appel téléphonique de «rumeur».

Craig Wheeler, directeur des communications de Herrera Beutler, a déclaré à USA TODAY qu ‘ »elle a déjà offert toutes les informations dont elle dispose, et elle aurait témoigné sous serment ».

Les responsables de la Chambre voulaient initialement que Herrera Beutler témoigne, affirmant que Trump ne voulait pas que l’agression s’arrête – une notion contestée par son équipe juridique – a prouvé sa culpabilité sur l’accusation d’avoir incité à l’émeute.

Le républicain de Washington a déclaré que McCarthy lui avait dit que lorsqu’il avait rejoint Trump par téléphone alors que le Capitole avait été violé, McCarthy « lui avait demandé d’annuler publiquement et avec force l’émeute ».

Cette déclaration, et les informations qui l’entourent, ont été incluses dans le procès et comprenaient des détails selon lesquels Trump avait initialement tenté de blâmer l’attaque sur des membres de gauche d ‘«antifa» lors de l’appel téléphonique avec McCarthy.

Mais quand McCarthy a insisté sur le fait que la foule était composée des partisans du président, Trump a déclaré au républicain de la Chambre des communes: «Eh bien, Kevin, je suppose que ces gens sont plus bouleversés que vous par l’élection.

Herrera Beutler a déclaré qu’elle avait partagé « ces détails dans d’innombrables conversations avec des électeurs et des collègues, et à plusieurs reprises à travers les médias et d’autres forums publics » et a fait référence à l’appel non entendu de McCarthy à Trump dans un communiqué de janvier expliquant sa décision de voter pour la destitution.

Trump a finalement été acquitté samedi soir. Une majorité de 57-43 du Sénat a voté pour le condamner, mais n’a pas atteint la majorité des deux tiers requise pour la condamnation. Sept républicains ont rejoint les 50 législateurs qui se sont réunis avec les démocrates pour voter pour condamner.

Herrera Beutler était l’un des 10 législateurs du GOP à la Chambre à avoir voté pour destituer Trump le 13 janvier.

Contribuant: William Cummings et Ledyard King