Le représentant Ilhan Omar veut mettre fin au « cycle de va-et-vient » de violence entre le Hamas et Israël – Twitchy

Notre propre Chad Felix Greene a publié plus tôt un article rassemblant des tweets de responsables du gouvernement américain, montrant que les républicains et les démocrates condamnaient l’attaque terroriste du Hamas contre Israël. Même le président Biden s’est levé du lit et s’est redressé pour faire une déclaration.

Peut-être que « The Squad » est juste occupé aujourd’hui avec autre chose, mais l’absence de toute déclaration est assez éloquente.

Ilhan Omar et Rashida Tlaib n’ont pas dit un mot – Ryan Saavedra (@RealSaavedra) 7 octobre 2023

Ce n’est pas vrai : la députée Ilhan Omar vient de dénoncer les violences, mais nous n’avons rien vu de la part de la députée Rashida Tlaib.

Je condamne les actes horribles auxquels nous assistons aujourd’hui en Israël contre des enfants, des femmes, des personnes âgées et des personnes non armées qui sont massacrées et prises en otages par le Hamas. Une telle violence insensée ne fera que répéter le cycle de va-et-vient que nous avons vu, ce que nous ne pouvons pas permettre… – Ilhan Omar (@IlhanMN) 7 octobre 2023

Nous avons besoin d’escalade et de puissance de feu.

Leur silence est bruyant. – Sophie Louise Delquié (@SophieDelquie) 7 octobre 2023

Célébrer en secret, j’en suis sûr. Ils sont au-delà du salut. – Milenka ~ (@MilenaAmit) 7 octobre 2023

Ils font la fête quelque part. – PixieSS ☕️ (@pixiejss) 7 octobre 2023

Je vous assure qu’ils passent une excellente journée –Andy (@StarsBarsPBRs) 7 octobre 2023

La dernière chose que le représentant Ilhan Omar a tweetée était une déclaration contre la construction du mur frontalier.

Ils ont reçu le mail qui leur a été envoyé hier soir. Tout sur les Benjamins. – Jojo Wallace (X Gon le donne à toi) (@Jojo744041) 7 octobre 2023

Pensées de l’équipe 🤡 ! -Kate Austin (@KateAus1976) 7 octobre 2023

Certaines personnes ont fait quelque chose -HockeyGuy7 (@MNHockeyguy7) 7 octobre 2023

Il ne s’agit pas d’un « cycle de va-et-vient ». Le Hamas a mené cette attaque terroriste de masse odieuse, non provoquée et préméditée contre des civils israéliens. Arrêtez de payer pour le Hamas. – Arsène Ostrovski (@Ostrov_A) 7 octobre 2023

Un cessez-le-feu !? Non. Les auteurs de l’attaque d’aujourd’hui et ceux qui les soutiennent doivent être éliminés. Une fois pour toutes. Cela inclut les amis de Biden en Iran. – Piercheney (@LVpolitic) 7 octobre 2023

Avez-vous écrit ceci avant ou après avoir dansé et célébré ? – Joey Mannarino (@JoeyMannarinoUS) 7 octobre 2023

Appelez toujours au cessez-le-feu après qu’ils ont lancé toutes leurs bombes et commis une série d’atrocités. Le discours politique et médiatique est sur le point de basculer vers la « réponse disproportionnée » d’Israël. – DAVID LEVINE (@LEVINEdr52hike) 7 octobre 2023

Oui, ils sont dessus.

Israël doit prendre Gaza. – Christopher c Hart (@Charbosanx) 7 octobre 2023

Vous avez pris le temps de votre célébration pour publier… ça ? – David s (@davidunbanned) 7 octobre 2023

Ce que nous avons vu aujourd’hui n’est pas un « cycle » mais la pire attaque terroriste de l’histoire d’Israël. Certains comparent cela au 11 septembre. Ce qu’il faut maintenant, ce n’est pas une désescalade mais le soutien des États-Unis pour éradiquer le terrorisme une fois pour toutes. – Lidar Gravé-Lazi (@LidarGL) 7 octobre 2023

L’histoire verra la situation être presque aussi mauvaise que le 6 janvier.

Nous savons où en sont Ilhan Omar et les démocrates. Nous savons ce qu’ils veulent et c’est tout sauf la paix pour Israël. pic.twitter.com/ukxlERcfSf –Joseph Pino (@JosephPino_) 7 octobre 2023

« Cycle de va-et-vient »… non. -Squiggly McDoodlekins (@cardstockdoodle) 7 octobre 2023

Il n’y a pas de cycles. – Ethan Gutman (@ethangutman1) 7 octobre 2023

C’est là que ça se termine -Don_Sharlaton (@sharland57753) 7 octobre 2023

