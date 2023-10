Le représentant Ilhan Omar déclare que nous ne pouvons pas détourner le regard de cette atrocité à Gaza – Twitchy

Le groupe du Hamas (ou l’escouade du Jihad) s’est montré assez virulent à propos de la guerre à Gaza, même s’il a fallu quelques jours à la représentante Rashida Tlaib pour se mettre d’accord sur une ébauche de son commentaire, qui citait l’État d’apartheid d’Israël. Ils continuent d’appeler à un cessez-le-feu, après que le Hamas a pris l’offensive et envahi Israël, tuant quelque 1 200 Israéliens et en prenant peut-être 200 en otages. Ils auraient pu appeler à un cessez-le-feu samedi dernier alors que les parapentistes du Hamas envahissaient un festival de musique en plein air pour ouvrir le feu.

Une chose dont nous n’entendons jamais parler dans The Squad, ce sont les Américains qui sont retenus en otages. Pourquoi ne pas exhorter leurs amis du Hamas à libérer les otages et à se rendre ?

MISE À JOUR DE GAZA : Plus de 1 030 enfants palestiniens à Gaza ont été tués par les forces israéliennes depuis le 7 octobre, soit environ un enfant toutes les 15 minutes, et plus d’un tiers du bilan total des morts.

– Défense des enfants (@DCIPalestine) 16 octobre 2023