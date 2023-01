Le représentant George Santos repousse les informations “insensées” selon lesquelles il aurait pris des fonds pour le chien mourant d’un vétéran

Naviguant dans un torrent tourbillonnant de scandales et d’appels à sa démission, le représentant républicain assiégé George Santos a repoussé jeudi l’une des allégations les plus accablantes contre lui: qu’il a pris des milliers de dollars destinés à financer une opération pour le chien malade d’un vétéran.

“Les informations selon lesquelles je laisserais un chien mourir sont choquantes et insensées”, a tweeté jeudi matin le législateur de première année de New York. “Mon travail dans la défense des animaux a été le travail de l’amour et du travail acharné.”

Santos, qui fait face à des réactions négatives de la part de certains républicains après avoir admis avoir menti sur des détails clés de son passé, a également affirmé dans le tweet qu’il avait récemment “reçu des photos de chiens que j’ai aidé à réduire au fil des ans, ainsi que des messages de soutien”.

Le mot “réduire” a été corrigé en “sauver” dans un tweet ultérieur jeudi après-midi. Le bureau de Santos n’a immédiatement fourni aucune de ces photos à la demande de CNBC.

“Ces distractions ne m’arrêteront pas !” Le tweet de Santos a été ajouté.

Le tweet du membre du Congrès critique, mais ne nie pas directement, les allégations selon lesquelles Santos aurait disparu en 2016 avec des milliers de dollars collectés dans un GoFundMe pour couvrir les frais d’une intervention chirurgicale pour la tumeur à l’estomac du chien d’un vétéran.

Patch.com rapporta pour la première fois les allégations de Richard Osthoff. Il a été décrit comme un vétéran handicapé de la marine américaine qui a été honorablement libéré en 2002 et vivant dans le New Jersey avec son pitbull mix Sapphire au moment où il a demandé la procédure vétérinaire.

Lui et un autre vétéran ont déclaré à Patch qu’Osthoff avait été mis en contact avec Anthony Devolder – l’un des nombreux noms que Santos aurait utilisés dans le passé – qui a créé un GoFundMe par l’intermédiaire de sa prétendue association caritative pour animaux de compagnie, Friends of Pets United. Le New York Times rapporté le mois dernier que ni l’Internal Revenue Service ni les bureaux du procureur général de New York et du New Jersey n’ont pu trouver de dossier d’un organisme de bienfaisance enregistré portant ce nom.

Après que la collecte de fonds ait atteint son objectif de 3 000 $, Santos aurait ordonné à Osthoff d’emmener Sapphire chez un vétérinaire du Queens, qui a refusé d’opérer le chien. Santos est alors devenu insaisissable et a finalement dit à Osthoff qu’il avait transféré l’argent dans son organisme de bienfaisance pour l’utiliser “pour d’autres chiens”, a déclaré le vétéran à Patch.

Sapphire est décédé en janvier 2017 et Osthoff a déclaré qu’il avait dû mendier pour payer les services de fin de vie du chien, selon le rapport.

“J’étais tellement livide que j’ai réalisé que ce type est maintenant membre du Congrès. Il ne mérite pas ce travail. C’est horrible qu’il puisse mentir, voler et tromper sa vie”, a déclaré Osthoff mercredi. dans une interview avec NBC News.

Le bureau du procureur du district de Queens a refusé de commenter spécifiquement la mauvaise gestion présumée de Santos de la campagne de financement participatif. Une porte-parole du bureau a plutôt réitéré une déclaration antérieure sur la conduite présumée de Santos, en disant: “Bien que nous ne commentions bien sûr pas les enquêtes ouvertes, nous examinons si le comté de Queens a compétence sur d’éventuelles infractions pénales.”

Le porte-parole de GoFundMe, Jalen Drummond, a déclaré mercredi dans un communiqué : “Lorsque nous avons reçu un rapport sur un problème avec cette collecte de fonds fin 2016, notre équipe de confiance et de sécurité a demandé la preuve de la remise des fonds à l’organisateur.”

“L’organisateur n’a pas répondu, ce qui a entraîné la suppression de la collecte de fonds et l’interdiction d’utiliser l’e-mail associé à ce compte sur notre plateforme”, a déclaré Drummond. “GoFundMe a une politique de tolérance zéro pour l’utilisation abusive de notre plate-forme et coopère avec les enquêtes des forces de l’ordre sur les personnes accusées d’actes répréhensibles.”

Mercredi, Santos a qualifié le rapport Patch de “faux”, déclarant au média Semafor qu’il n’avait “aucune idée de qui il s’agit”.

Santos subit une pression croissante, y compris de la part de certains de ses collègues républicains, depuis que le rapport explosif du mois dernier du New York Times a remis en question de nombreuses affirmations de Santos concernant son éducation et sa vie personnelle.

Ce rapport a déclenché une rafale d’autres accusations accablantes, allant de Santos affichant son CV inexact pour aider à collecter des fonds de campagne, à Santos mentant sur le fait d’être un star du volley-ball universitaire.

NBC a rapporté mercredi que Santos a affirmé que sa mère était au World Trade Center le 11 septembre 2001. Mais les archives montrent qu’elle n’était même pas aux États-Unis à l’époque.

Santo fait actuellement face à des enquêtes locales et fédérales et à de multiples plaintes en matière d’éthique. Il s’est excusé d’avoir “embelli” son CV mais a déclaré qu’il n’avait commis aucun crime.

Santos, qui a remporté son district du Congrès de Long Island en novembre, a prêté serment ce mois-ci et a refusé les appels pour céder son siège.

Les républicains de New York ont ​​dénoncé Santos comme un menteur et une honte et l’ont exhorté à démissionner. Mais certains des meilleurs républicains de Capitol Hill n’ont pas rejoint ces appels. Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, a fait écho au propre argument de Santos selon lequel les électeurs de son district devraient être ceux qui décident s’il reste au Congrès.

McCarthy dirige une majorité républicaine mince et grincheuse à la Chambre. Si Santos devait quitter ses fonctions, cela déclencherait probablement une élection spéciale compétitive à New York pour son siège.

Santos s’est engagé à purger l’intégralité de son mandat de deux ans.

Le représentant Byron Donalds, R-Fla., A fait un argument similaire jeudi lorsque CNN lui a demandé s’il pensait que Santos devrait démissionner.

“Non, j’ai été clair, je pense que c’est quelque chose entre lui et ses électeurs”, a déclaré Donalds, membre du House Oversight Committee.