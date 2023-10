Le représentant républicain George Santos de New York a plaidé vendredi non coupable de nouvelles accusations de fraude électronique et de vol d’identité qui ont été ajoutées à son affaire fédérale de vol et de blanchiment d’argent en cours.

Le procès de Santos est prévu pour le 9 septembre 2024, a statué un juge fédéral lors de sa brève audience de mise en accusation devant le tribunal de district américain de Long Island.

Santos n’a fait aucun commentaire aux journalistes à l’extérieur du palais de justice.

Les 10 nouveaux le crime compte accuser le législateur de première année en difficulté d’avoir soumis de faux rapports de financement de campagne et de débiter les cartes de crédit de ses donateurs de campagne sans leur permission.

Avant son plaidoyer, Santos, 35 ans, avait réitéré sa promesse de ne pas démissionner de ses fonctions. Son procès devrait commencer moins de deux mois avant qu’il ne soit confronté aux électeurs du 3e district du Congrès de New York.

Santos a ignoré un groupe bipartisan de législateurs étatiques et fédéraux qui lui demandaient de se retirer avant même qu’il ne prête serment au Congrès en janvier.

Jeudi, les collègues républicains de Santos de New York ont ​​déménagé à forcer un vote sur l’opportunité de l’expulser du Congrès. Mais le représentant républicain Mike Johnson de Louisiane, le président nouvellement élu de la Chambre, a déclaré hier soir dans une interview que Santos méritait une « procédure régulière », après avoir noté que le Parti républicain détenait une faible majorité à la Chambre.

Un avocat de Santos a décliné la demande de commentaires de CNBC.

Santos a admis avoir menti sur ses antécédents professionnels et éducatifs au cours de sa campagne et a depuis été associé à de nombreux autres scandales. Mais il a nié tout acte criminel.

En mai, les procureurs fédéraux ont déposé un acte d’accusation de 13 chefs d’accusation accusant Santos d’avoir fraudé des partisans de sa campagne au Congrès en sollicitant des contributions qu’il a ensuite utilisées pour ses dépenses personnelles, notamment des vêtements de marque et des paiements par carte de crédit.

Il a également été accusé d’avoir obtenu frauduleusement plus de 24 000 dollars d’allocations de chômage et d’avoir déclaré de fausses données sur ses revenus et ses actifs sur des formulaires de déclaration du Congrès.

Le nouvel acte d’accusation déposé le 10 octobre décrit deux nouveaux stratagèmes criminels.

“Santos est accusé d’avoir usurpé l’identité des gens et d’avoir porté des frais sur les cartes de crédit de ses propres donateurs sans leur autorisation, mentant ainsi au [Federal Election Commission] et, par extension, le public sur la situation financière de sa campagne”, a déclaré un avocat américain dans un communiqué de presse annonçant le nouvel acte d’accusation.

“Santos a faussement gonflé les recettes de la campagne avec des prêts et des contributions inexistants qui ont été soit fabriqués, soit volés”, a ajouté le procureur.

L’acte d’accusation remplaçant faisait suite au plaidoyer de culpabilité de l’ancienne trésorière de campagne de Santos, Nancy Marks. Elle a plaidé coupable le 5 octobre de complot avec un candidat au Congrès en vue de commettre une fraude électronique, entre autres accusations.

Marks figure en bonne place dans les dernières accusations portées contre Santos.

À la mi-mai, Santos a plaidé non coupable des accusations portées dans son acte d’accusation initial, dont les plus graves sont passibles d’une peine maximale de 20 ans de prison.

En août, Samuel Miele, un ancien collecteur de fonds de Santos, a été accusé d’avoir usurpé l’identité d’un des principaux collaborateurs de l’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, lors d’appels téléphoniques avec des donateurs potentiels.

Les avocats de Miele sont en négociations avec les procureurs fédéraux au sujet d’un éventuel accord de plaidoyer.

C’est une nouvelle en développement. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.