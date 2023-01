Le représentant George Santos nie avoir pris de l’argent à GoFundMe pour le chien mourant d’un vétéran handicapé

Le représentant républicain assiégé George Santos a nié allégations qu’il a décollé avec des milliers de dollars qu’il a aidé à amasser pour un vétéran handicapé qui cherchait une intervention chirurgicale vitale pour son chien d’assistance.

Santos, qui fait déjà face à des appels bipartites à sa démission, a nié le reportage comme “faux” dans un texte à Semafor le mardi soir.

“Aucune idée de qui il s’agit”, a ajouté Santos dans un texte au point de vente.

Le législateur semblait faire référence à Richard Osthoff, décrit par Patch.com en tant que vétéran de la marine américaine qui avait été mis en contact avec Santos en 2016 alors qu’il cherchait un traitement pour Sapphire, son mélange pitbull qui avait développé une tumeur à l’estomac.

Osthoff et un autre vétéran ont déclaré à Patch.com que Santos, sous le nom d’Anthony Devolder – un nom que Santos est connu pour avoir utilisé dans le passé – a créé un GoFundMe par l’intermédiaire de sa prétendue organisation caritative pour animaux de compagnie, Friends of Pets United. Le New York Times rapporté le mois dernier que ni l’Internal Revenue Service ni les bureaux du procureur général de New York et du New Jersey n’ont pu trouver d’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré portant ce nom.

Après que GoFundMe ait dépassé son objectif de 3 000 $ en juin 2016, Osthoff a déclaré que Santos l’avait dirigé, lui et son chien, vers un vétérinaire du Queens, qui avait déclaré qu’il ne pouvait pas opérer la tumeur.

Santos est alors devenu insaisissable, a déclaré le vétéran. Osthoff a déclaré que Santos, lors d’un dernier appel téléphonique, avait affirmé qu’il avait transféré l’argent de GoFundMe de Sapphire dans son organisme de bienfaisance pour qu’il l’utilise “pour d’autres chiens” parce qu’Osthoff “n’a pas fait les choses à ma façon”, a rapporté Patch.com.

Santos a rejeté la demande d’Osthoff de le laisser utiliser l’argent pour emmener son chien chez un autre vétérinaire, selon des captures d’écran de messages texte rapportés par Patch.

Sapphire est décédé en janvier 2017 et Osthoff a déclaré qu’il avait dû mendier pour payer les services de fin de vie du chien, selon le rapport.

Les porte-parole de Santos n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires supplémentaires de CNBC.

Le rapport de Patch marque la dernière d’une longue série d’accusations scandaleuses contre le législateur de première année, qui après avoir remporté sa course au Congrès a admis avoir menti ou embelli des détails clés de son parcours. Il fait face à des enquêtes locales et fédérales et a reçu plusieurs plaintes en matière d’éthique.

Santos a prêté serment ce mois-ci et a refusé les appels pour céder son siège. Il s’est excusé d’avoir “embelli” son CV mais a déclaré qu’il n’avait commis aucun crime.

Les républicains du comté de Nassau, où se trouve le district du Congrès de Santos, l’ont excorié et l’ont exhorté à démissionner. Mais le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, a refusé de se joindre à ces appels, faisant écho au propre argument de Santos selon lequel les électeurs de son district devraient être ceux qui décident s’il reste au Congrès.

Mardi, Santos était assis sur deux comités de la Chambre.