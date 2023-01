Le représentant George Santos frappé d’une plainte éthique par les démocrates

Deux membres du Congrès démocrate de New York ont ​​​​déposé mardi une plainte du comité d’éthique de la Chambre contre le représentant George Santos, le républicain de première année de New York qui a récemment été découvert pour avoir menti et embelli des détails sur son CV.

Les représentants démocrates Ritchie Torres et Dan Goldman, dans une lettre de six pages, ont appelé le panel à enquêter sur Santos pour avoir éventuellement enfreint la loi sur l’éthique dans le gouvernement “en omettant de déposer des rapports de divulgation financière en temps opportun, précis et complets comme l’exige la loi”.

La lettre, que les législateurs ont remise en main propre au bureau de Santos à Capitol Hill, a qualifié les rapports de divulgation financière déposés pour ses campagnes de 2020 et 2022 de « clairsemés et déroutants ».

“Au minimum, il est évident qu’il n’a pas déposé de rapports de divulgation en temps opportun pour son dernier

campagne », ont écrit Torres et Goldman.

“De plus, ses propres déclarations publiques ont contredit certaines informations contenues dans

la communication financière de 2022 et a confirmé que la communication financière de 2022 n’avait pas divulgué

autres informations requises », indique la lettre.

La lettre notait que les reportages des médias et les “propres aveux” de Santos au cours des dernières semaines avaient montré qu’il “avait trompé les électeurs de son district sur son origine ethnique, sa religion, son éducation, son emploi et ses antécédents professionnels, entre autres”.

Dans un tweet sur la plainte, Torres a écrit : “Santos doit être tenu responsable d’avoir fraudé à la fois le Congrès et le public”.

Une porte-parole de Santos, qui représente un district qui couvre des parties du Queens et de Long Island, NY, n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

The Hill a rapporté qu’en réponse à la plainte, Santos a déclaré: “Ils sont libres de faire ce qu’ils veulent.”

“Je n’ai rien fait de contraire à l’éthique”, a déclaré Santos, selon The Hill.

C’est une nouvelle de dernière heure. Revenez pour les mises à jour.