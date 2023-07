Le représentant George Santos doit comparaître devant le tribunal fédéral pour fraude et blanchiment d’argent

NEW YORK (AP) – Le représentant américain George Santos devrait revenir devant le tribunal vendredi pour la première fois depuis qu’il a plaidé non coupable le mois dernier pour avoir trompé des donateurs, volé sa campagne, perçu des allocations de chômage frauduleuses et menti au Congrès sur le fait d’être un millionaire.

Le républicain de New York, connu pour avoir fabriqué des éléments clés de l’histoire de sa vie, est libre en attendant son procès. Il doit comparaître devant la juge de district américaine Joanna Seybert dans un palais de justice de Long Island à midi. L’audience devrait se concentrer sur le calendrier des futures dates d’audience à mesure que l’affaire contre le membre du Congrès républicain progresse.

Les procureurs fédéraux ont inculpé Santos de 13 chefs d’accusation de fraude électronique, de blanchiment d’argent, de vol de fonds publics et de fausses déclarations au Congrès. Il risque jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Prises ensemble, les allégations suggèrent que Santos s’est appuyé sur « la malhonnêteté et la tromperie répétées pour monter dans les couloirs du Congrès et s’enrichir », selon le procureur américain du district oriental de New York, Breon Peace.

Santos a condamné l’enquête fédérale comme une « chasse aux sorcières », promettant non seulement de rester au Congrès, mais de se faire réélire. Les dirigeants républicains ont exhorté Santos à ne pas se représenter, mais ont reporté les efforts pour expulser le représentant de première année qui pourrait réduire leur faible majorité.

Les procureurs fédéraux affirment que Santos a détourné les fonds qu’il a collectés pour sa campagne sur des dépenses personnelles, notamment des vêtements de créateurs et des cartes de crédit.

Il est également accusé d’avoir menti sur ses finances sur des formulaires de divulgation du Congrès et d’avoir obtenu des allocations de chômage tout en gagnant 120 000 $ en tant que directeur régional d’une société d’investissement, qui a ensuite été fermée suite à des allégations selon lesquelles il s’agissait d’un stratagème de Ponzi.

Dans le cadre de son accord de cautionnement, Santos doit informer le tribunal s’il envisage de voyager en dehors de New York ou de Washington, DC Il a déclaré avoir reçu l’autorisation de le faire cette semaine avant de s’envoler pour El Paso, au Texas, où il a appelé à une sécurité accrue aux frontières. et balayé les questions sur l’enquête fédérale.

« Je pourrais avoir ma juste part d’embrouilles que les médias semblent aimer », a-t-il déclaré. « C’est juste, mais j’ai couru pour faire avancer les choses. »

Jake Offenhartz, Associated Press