Le représentant George Santos dit qu’il ne siégera pas aux comités de la Chambre pendant que les enquêtes sont en cours

Le représentant républicain assiégé George Santos de New York ne siégera pas aux deux comités de la Chambre auxquels il a récemment été affecté tant que les enquêtes sur sa conduite ne seront pas terminées, a annoncé mardi son bureau.

“Le membre du Congrès réserve ses sièges dans les comités qui lui sont assignés jusqu’à ce qu’il ait été dûment innocenté des enquêtes financières personnelles et de campagne”, a déclaré sa porte-parole, Naysa Woomer.

Santos a informé les législateurs républicains lors d’une réunion de conférence à huis clos à Washington, DC, plus tôt mardi, qu ‘”il n’acceptera pas les affectations du comité tant que les choses ne seront pas clarifiées”, selon un législateur de longue date du GOP qui était dans la salle. Cette personne a refusé d’être nommée pour discuter de conversations privées.

Il n’était pas immédiatement clair si Santos avait pris la décision de son propre chef, ou s’il avait été influencé ou dirigé pour révoquer ses affectations au comité par d’autres membres de sa conférence. Les porte-parole du président de la Chambre Kevin McCarthy, R-Calif., Et le chef de la majorité Steve Scalise, R-La., N’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

Santos était nommé au début du mois à des postes au comité des sciences, de l’espace et de la technologie de la Chambre et au comité des petites entreprises. Le comité directeur du GOP, dirigé par McCarthy, a fait ces affectations après des hurlements de critiques bipartites contre Santos et des appels à sa démission.

Le législateur de première année de 34 ans a fait l’objet d’un examen minutieux depuis peu de temps après avoir remporté sa course au Congrès, après qu’une enquête explosive du New York Times a remis en question de nombreuses affirmations de Santos sur sa vie personnelle et professionnelle, ainsi que les sources de son fonds de campagne.

Quelques jours avant de prêter serment au 118e Congrès, Santos a admis avoir fabriqué des détails clés sur sa biographie et s’est excusé d’avoir “embelli” son CV, bien qu’il ait nié tout autre acte répréhensible.

Mais Santos ferait maintenant l’objet d’une enquête aux niveaux local, étatique, fédéral et international, et il a surtout évité de répondre à la foule de journalistes qui l’assaillent de questions sur ses nombreuses affirmations non fondées.

Santos a promis à plusieurs reprises de remplir son mandat complet de deux ans, arguant que les électeurs de son district de la région de Long Island devraient avoir le dernier mot sur s’il reste ou s’il part. McCarthy, qui dirige une majorité mince et indisciplinée du GOP House et a peu de voix à revendre, a fait écho à la ligne de Santos et a défendu la décision de lui confier des missions au comité.

Cette position se heurte aux dirigeants républicains du district de Santos, qui ont dénoncé le député en proie aux scandales et l’ont exhorté à démissionner.

