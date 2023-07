Le représentant Mike Gallagher, R-Wisc., président du comité restreint de la Chambre sur le Parti communiste chinois (PCC), a attiré l’attention mercredi sur la répression croissante de la Chine contre les libertés religieuses et a accusé le président chinois Xi Jinping de « jouer le rôle de Dieu ». . »

Lors d’une table ronde à laquelle ont participé des chefs religieux non seulement des confessions chrétienne, juive, musulmane et bouddhiste, mais aussi des personnes qui ont fui la persécution religieuse en Chine, le comité a écouté les mesures prises par le PCC pour exercer un contrôle sur les croyances religieuses en Chine.

« Xi Jinping n’a aucun problème avec le premier commandement, tant que lui et le PCC jouent le rôle de Dieu », a déclaré Gallagher dans sa déclaration d’ouverture de la table ronde de mercredi.

Le président a également accusé le PCC de « réécrire la Bible » et dans certaines régions de Chine, comme la province du Henan – située dans l’est de la Chine et abritant plusieurs temples importants, dont certains des premiers temples bouddhistes de Chine – le PCC aurait commencé à remplacer le 10 Commandements des églises chrétiennes avec des citations dictatoriales de Xi.

Gallagher a déclaré que des citations comme « Tu n’auras pas d’autres dieux devant moi » ont été remplacées par des « diktats » de Xi comme l’ordre de « se prémunir résolument contre l’infiltration de l’idéologie occidentale ».

Les experts ont souligné que l’oppression religieuse n’est que la dernière d’une longue série de techniques oppressives que la Chine utilise de plus en plus pour contrôler ses populations, y compris les violations des droits de l’homme contre les Ouïghours et la censure manifeste grâce aux avancées technologiques.

« Les actions répressives de la Chine ne sont pas discriminatoires », a déclaré Tony Perkins, président du Family Research Council et ancien président de la Commission américaine pour la liberté religieuse internationale. « Tous les groupes religieux sont considérés comme une menace pour le régime chinois – que ce soit les chrétiens qui sont surveillés par l’intelligence artificielle… ou le Falun Gong qui a été soumis à un traitement incroyablement brutal. »

Perkins a fait valoir que « la Chine est plus répressive aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a deux décennies » parce qu’elle a pu agir en grande partie en toute impunité alors qu’elle est devenue l’une des principales puissances économiques mondiales.

« En septembre 2000, le Sénat américain a voté pour accorder à la Chine le statut permanent de » nation la plus favorisée « , ce qui a ouvert la voie à l’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce », a-t-il poursuivi, notant que les responsables américains pensaient que ce statut serait essentiel pour améliorer les pauvres de la Chine. bilan des droits de l’homme. « Eh bien, 23 ans plus tard, le dossier montre que cela a été la clé pour changer les valeurs des entreprises américaines, pas la Chine. »

Perkins a fait valoir que si les États-Unis veulent être sérieux en tenant la Chine responsable, ils doivent frapper la Chine là où elle fait le plus mal – le consumérisme américain.

D’autres responsables religieux présents ont fait écho aux arguments de Perkin et ont suggéré que les États-Unis jouent un rôle immédiat et plus direct dans la lutte contre la Chine à l’échelle mondiale en créant des réseaux pour maintenir ouvertes les communications entre les groupes religieux en Chine, ainsi qu’en soutenant une audience spéciale de l’ONU pour examiner oppression par le PCC.

Des sanctions et des propositions visant à déplacer plus d’industries sur lesquelles les Américains comptent comme les produits pharmaceutiques, les vêtements et la technologie hors de Chine ont également été suggérées.

Un responsable musulman, l’imam Hajim, a déclaré qu’il aimerait voir les États-Unis aborder la question avec les nations musulmanes, dont beaucoup n’ont fait que renforcer leurs liens avec la Chine malgré les violations flagrantes des droits de l’homme commises contre des populations comme les Ouïghours musulmans.

Hajim a fait valoir que la majorité des populations musulmanes du Moyen-Orient et d’Asie du Sud ne sont pas au courant du traitement réservé aux Ouïghours en Chine et a suggéré que les États-Unis pourraient faire plus pour encourager ces nations à faire pression sur la Chine sur la question.

Mais ce ne sont pas seulement les groupes religieux à l’étranger qui restent en uniforme lorsqu’il s’agit de l’oppression du PCC.

Les chefs religieux américains présents à la table ronde de mercredi ont également fait valoir que les autorités religieuses occidentales, y compris tout le monde, du pape aux pasteurs locaux, devraient faire davantage pour informer leurs fidèles de la persécution religieuse à laquelle beaucoup sont confrontés non seulement en Chine, mais dans des endroits comme l’Inde et au-delà. .

« L’Amérique est multiculturelle. Il y a là une opportunité de se connecter avec les gens pour revenir à leurs histoires », a déclaré le représentant du GOP de Floride, Carlos Gimenez, qui siège au comité spécial de la Chambre sur le PCC. « Dans l’église, nous avons souvent tendance à déconnecter notre théologie de notre pratique. »

« Je pense que si vous voulez saisir le cœur des gens, vous devez enseigner à partir de votre livre de foi et le connecter au monde réel », a-t-il ajouté. « Beaucoup de pasteurs ne font pas ça. »