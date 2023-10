Le représentant Gaetz dit que McCarthy peut « probablement » survivre au vote pour l’évincer de son poste de président

WASHINGTON – Le représentant Matt Gaetz, R-Fla., a reconnu lundi que le président Kevin McCarthy pourrait « probablement » survivre à un effort conservateur visant à l’évincer du pouvoir.

Mais, a déclaré Gaetz, McCarthy devra presque certainement s’appuyer sur les démocrates pour y parvenir, affaiblissant ainsi la position du président du Parti républicain parmi les républicains de la Chambre.

« Le véritable partenaire de coalition de Kevin McCarthy sur toutes les questions de fond a été les démocrates de ce Congrès », a déclaré Gaetz aux journalistes sur les marches du Capitole lundi, soulignant comment McCarthy s’est appuyé sur les votes démocrates pour adopter un accord sur la dette et le budget plus tôt cette année et un accord sur la dette et le budget. projet de loi visant à éviter une fermeture du gouvernement samedi.

« Si Kevin McCarthy travaille pour les démocrates et utilise les démocrates pour conserver le pouvoir, cela serait cohérent avec tout ce que nous avons vu de lui », a ajouté Gaetz.

Dans le cadre de sa lutte pour obtenir le marteau du président, McCarthy a permis à des ennemis comme Gaetz de forcer plus facilement un vote pour le destituer du pouvoir. Gaetz ou tout autre membre unique peut désormais déposer une « motion d’annulation », ce qui oblige la Chambre à voter sur le maintien ou non de McCarthy comme président.

Gaetz a déclaré que s’il ne parvenait pas à évincer McCarthy la première fois, il pourrait continuer à appeler des votes pour destituer le président, obligeant ses collègues républicains à procéder à plusieurs reprises à des votes difficiles en faveur de McCarthy.

« Il a fallu 15 voix au président McCarthy pour devenir président », a déclaré Gaetz. « Donc, jusqu’au 14 ou au 15, je ne pense pas être plus dilatoire que lui. »

Plus tôt lundi, McCarthy a refusé d’exclure la possibilité de conclure un accord avec les démocrates pour rester au pouvoir, bien qu’il ait déclaré ne pas en avoir parlé au leader démocrate de New York, Hakeem Jeffries.

« Je pense qu’il s’agit d’une question d’institution », a déclaré McCarthy.

Gaetz, un lanceur de bombes conservateur et principal allié de Donald Trump, s’est adressé aux journalistes quelques instants après avoir pris la parole à la Chambre et a dénoncé ce qu’il a appelé « l’accord secret » de McCarthy avec le président Joe Biden et les démocrates pour organiser un vote séparé sur de nouveaux fonds d’aide. pour l’Ukraine – ce que McCarthy a nié lundi matin.

Mais malgré l’anticipation palpable, Gaetz n’a pas déclenché de vote pour évincer McCarthy à ce moment-là.

Lorsqu’on lui a demandé s’il reculait, Gaetz a répondu qu’il souhaitait déposer une motion de démission lorsque davantage de législateurs seraient présents. « Personne n’est en ville. C’est lundi, un jour d’arrivée par avion à midi », a-t-il expliqué. « Je pense que nous aurons plus de monde plus tard cet après-midi. »

Il a précisé qu’il prendrait encore des mesures contre McCarthy « cette semaine ».

McCarthy et ses alliés se sont montrés provocants, affirmant qu’ils repousseraient tout effort de Gaetz pour le renverser.

« Qu’il en soit ainsi, continuez », a déclaré McCarthy lors d’une apparition dimanche dans l’émission « Face the Nation » de CBS. « Je survivrai. »

Alors que la salle s’ouvrait à midi, plusieurs loyalistes de McCarthy ont prononcé des discours en faveur du président et ont averti que tout effort visant à le destituer pourrait retarder les efforts du Parti républicain pour adopter des projets de loi de crédits et réduire les dépenses avant la nouvelle date limite du 17 novembre pour financer le gouvernement ou risquer un arrêt.

« L’effet immédiat sera de paralyser la Chambre indéfiniment parce qu’aucune autre affaire ne pourra être abordée jusqu’à ce qu’un remplaçant soit élu », a déclaré le représentant Tom McClintock, un républicain californien comme McCarthy. « Je ne peux pas concevoir une démarche plus contre-productive et autodestructrice que celle-là. »

Quant aux remplaçants potentiels de McCarthy, Gaetz a mentionné le principal adjoint de McCarthy, le chef de la majorité Steve Scalise, R-La., comme possibilité, mais il n’a soutenu personne.

« Il y a probablement 100 républicains au Congrès pour lesquels je voterais pour le poste de président », a déclaré Gaetz. « Nous avons beaucoup de gens au Congrès qui, je pense, seraient très capables de servir de président. »