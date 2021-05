Le représentant Gaetz accusé d’incitation à la violence contre la Silicon Valley après que la vidéo « trompeuse » des remarques du 2e amendement soit devenue virale – RT USA News

Le membre du Congrès Matt Gaetz (R-FL) a été critiqué pour avoir souligné l’importance du droit de porter des armes lors d’un discours dans lequel il a visé la censure des Big Tech. Certains ont soutenu que ses commentaires étaient sortis de leur contexte.

Le législateur de Floride a tenu ces propos provocateurs lors d’un rassemblement America First à Dalton, en Géorgie, jeudi. Arguant que la Constitution devrait être utilisée pour « renforcer notre mouvement », Gaetz a exhorté les personnes présentes à exercer leur droit au premier amendement de « parler et assembler ».

Il a ensuite critiqué le « moniteurs de salle » dans la Silicon Valley, affirmant que les entreprises technologiques tentaient de « réprimer » et « décourager » les conservateurs. Le législateur a déclaré que les patriotes américains subissaient des pressions pour « se conformer » aux agendas poussés par des entreprises à tendance libérale qui agissaient en tant que gardiens d’Internet.

« Eh bien, vous savez quoi ? La Silicon Valley ne peut pas annuler ce mouvement, ou ce rassemblement, ou ce membre du Congrès », a-t-il déclaré. Il a ensuite poursuivi sa conférence sur la Déclaration des droits.

« Nous avons un deuxième amendement dans ce pays, et je pense que nous avons l’obligation de l’utiliser », a déclaré le membre du Congrès, expliquant que le droit de porter des armes était « pas de loisirs » mais plutôt « sur le maintien, au sein des citoyens, de la capacité de maintenir une rébellion armée contre le gouvernement, si cela devient nécessaire. »

Il a souligné qu’il « espoirs » qu’une telle rébellion armée ne serait jamais nécessaire, mais a déclaré qu’il était important de « reconnaître » les principes fondateurs du pays et s’assurer qu’ils soient compris.

Le discours a attiré l’attention des experts après qu’un clip édité de manière sélective de ses remarques soit devenu viral sur Twitter. La vidéo de 39 secondes commence alors que Gaetz dénonce la Big Tech « moniteurs de salle », et se termine juste après qu’il a encouragé les Américains à utiliser leurs droits du deuxième amendement. En laissant de côté ses commentaires précédents sur le premier amendement, la vidéo donne l’impression que Gaetz soutient la violence contre la Silicon Valley.

NOUVEAU : Ce soir, le membre du Congrès de Floride Matt Gaetz, qui fait l’objet d’une enquête pour des allégations de prostitution et de corruption publique, a suggéré que les conservateurs tirent sur des gens de la Silicon Valley pour leur « annulation de la culture ». pic.twitter.com/5cOIyAnJDT – Shannon Watts (@shannonrwatts) 28 mai 2021

La vidéo a reçu des centaines de réponses indignées, certaines réponses taguant le FBI dans l’espoir que les remarques feraient l’objet d’une enquête.

Bonjour @FBI ? On dirait que Matt a envie d’une autre insurrection. – JustSusan ️ (@TassajaraRd) 28 mai 2021

Dans ce discours horrible, un membre du Congrès en exercice tente d’inciter à des actes de terreur. C’est au-delà de l’inacceptable ; c’est un crime majeur et une trahison de son serment d’office. Les procureurs ont le devoir d’intervenir. @HouseGOP a le devoir de l’expulser. – Joseph Robertson (@poet_economist) 28 mai 2021

Les images montées ont même été partagées et dénoncées par son collègue républicain Adam Kinzinger, qui mentionné les commentaires n’étaient pas des discours protégés et vont au-delà « crier ‘au feu’ dans un théâtre. »

La polémique a également été reprise par les médias. Plusieurs points de vente semblaient avoir basé leurs histoires uniquement sur le clip édité. Business Insider, par exemple, a rapporté que Gaetz a dit à la foule qu’ils avaient un « obligation de prendre les armes contre les entreprises de la Silicon Valley ». L’article excluait également les remarques de Gaetz qui n’étaient pas incluses dans la vidéo virale.

Mediate et le Daily Mail ont publié des titres tout aussi sensationnels.

Dans sa propre rédaction du discours, Newsweek a décrit le clip viral comme « trompeur » et a fait valoir qu’il était « dégager » que le législateur n’appelait pas ses partisans à commettre des violences contre les employés de la Silicon Valley.

Gaetz a été de plus en plus ciblé par les experts et les médias libéraux après que le ministère de la Justice a commencé à enquêter sur les allégations selon lesquelles il aurait payé des jeunes femmes pour des relations sexuelles. Il a nié tout acte répréhensible, affirmant que l’enquête faisait partie d’une campagne de diffamation contre lui.





