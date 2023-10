Le représentant en difficulté George Santos fait l’objet d’accusations supplémentaires, notamment d’usurpation d’identité.

Les procureurs fédéraux ont porté mardi contre le représentant George Santos, RN.Y., 23 chefs d’accusation supplémentaires, notamment des allégations de vol d’identité et le fait qu’il aurait débité la carte de crédit d’un partisan au-delà de sa contribution, puis aurait transféré l’argent sur son compte bancaire personnel.

Les procureurs ont déclaré que Santos fait face à « un chef d’accusation de complot en vue de commettre des infractions contre les États-Unis, deux chefs d’accusation de fraude électronique, deux chefs d’accusation de fausses déclarations matérielles à la Commission électorale fédérale (FEC), deux chefs d’accusation de falsification de documents soumis pour entraver la FEC, deux chefs d’accusation de vol d’identité aggravé et un chef de fraude aux appareils d’accès » dans un acte d’accusation remplaçant déposé mardi.

« Comme cela a été allégué, Santos est accusé d’avoir usurpé l’identité de personnes et d’avoir débité les cartes de crédit de ses propres donateurs sans leur autorisation, mentant à la FEC et, par extension, au public sur la situation financière de sa campagne. Santos a faussement gonflé les recettes déclarées de la campagne avec des prêts et des contributions inexistants qui ont été soit fabriqués, soit volés », a déclaré Breon Peace, procureur américain pour le district est de New York, dans un communiqué.

Santos a refusé de commenter NBC News au Capitole mardi soir, déclarant : « Je n’ai pas eu accès à mon téléphone ».

Dans un communiqué de presse, les procureurs ont déclaré que le stratagème consistait notamment à prétendre faussement que des proches de Santos et sa trésorière de campagne de l’époque, Nancy Marks, avaient donné beaucoup d’argent à sa campagne pour faire croire qu’il collectait plus d’argent qu’il n’en avait réellement pour pouvoir prétendre à l’aide du parti national.

« Pour donner l’impression publique que sa campagne avait atteint ce critère financier » pour des fonds supplémentaires du Parti républicain « et qu’elle était par ailleurs financièrement viable, Santos et Marks ont accepté de faussement signaler à la FEC qu’au moins 10 membres de la famille de Santos et Marks avaient » a apporté d’importantes contributions financières à la campagne alors que Santos et Marks savaient tous deux que ces individus n’avaient ni apporté les contributions signalées ni donné l’autorisation pour que leurs informations personnelles soient incluses dans de tels faux rapports publics. »

Il aurait également été impliqué dans un stratagème de cartes de crédit dans le cadre duquel la campagne facturait les cartes de crédit des contributeurs à plusieurs reprises et au-delà des limites de contribution individuelles de la FEC.

« Par exemple, en décembre 2021, un contributeur (le ‘Contributeur’) a envoyé un SMS à Santos et à d’autres pour apporter une contribution à sa campagne, en fournissant des informations de facturation pour deux cartes de crédit », ont déclaré les procureurs.

« Dans les jours qui ont suivi la réception des informations de facturation, Santos a utilisé les informations de carte de crédit pour apporter de nombreuses contributions à sa campagne et à ses comités politiques affiliés pour des montants dépassant les limites de contribution applicables, à l’insu ou sans l’autorisation du contributeur », ont-ils déclaré.

À une autre occasion, il aurait « débité 12 000 $ sur la carte de crédit du cotisant, transférant finalement la grande majorité de cet argent sur son compte bancaire personnel ».

Les procureurs ont également fait la lumière sur un mystérieux prêt de 500 000 dollars que Santos a déclaré avoir accordé à sa campagne, alléguant qu’il s’agissait d’un faux prêt et que Santos « avait moins de 8 000 dollars sur ses comptes bancaires personnels et professionnels » à l’époque.

Dans une interview avec WABC l’année dernière, Santos a déclaré que le prêt et d’autres provenaient de l’argent « que j’avais payé moi-même » par l’intermédiaire de sa société, la Devolder Organization.

Marks a plaidé coupable la semaine dernière pour une partie de la même conduite impliquant de faux dossiers FEC dont Santos a été accusé mardi, y compris les allégations concernant les membres de la famille.

Santos a été inculpé plus tôt cette année de sept chefs de fraude électronique, de trois chefs de blanchiment d’argent, d’un chef de vol de fonds publics et de deux chefs de fausses déclarations à la Chambre des représentants des États-Unis. Il a plaidé non coupable.

Le membre du Congrès pour son premier mandat a été examiné pour la première fois à la fin de l’année dernière, avant même de prêter serment, lorsque le New York Times a publié une bombe. enquête indiquant qu’une grande partie de son curriculum vitae semblait avoir été fabriquée, y compris des affirmations selon lesquelles il possédait de nombreuses propriétés, qu’il était auparavant employé par Goldman Sachs et Citigroup et qu’il était diplômé du Baruch College.