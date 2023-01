Le représentant élu Santos prêt à prêter serment malgré les enquêtes

NEW YORK (AP) – Le représentant élu assiégé George Santos devait être assermenté mardi malgré une spirale d’enquêtes des procureurs fédéraux et locaux sur ses dépenses de campagne et ses mensonges sur ses antécédents familiaux, son curriculum vitae et son éducation.

Le nouveau membre du Congrès républicain de New York a refusé de répondre aux questions des journalistes à l’intérieur et à l’extérieur du Capitole, y compris une question sur son intention de démissionner. Santos a été aperçu assis seul du côté républicain de l’étage de la Chambre avant le vote de mardi pour le président de la Chambre.

Initialement, la victoire de Santos, un républicain ouvertement gay qui a renversé un siège de Long Island House détenu par les démocrates pendant une décennie, a été considérée comme l’un des points positifs de son parti dans une élection de mi-mandat par ailleurs décevante. Mais alors que des rapports commençaient à émerger selon lesquels il avait menti sur son ascendance juive, une carrière dans les meilleures entreprises de Wall Street et un diplôme universitaire, Santos s’est transformé en une distraction et un embarras pour le parti alors qu’il se prépare à prendre le contrôle de la Chambre.

Alors que certains collègues républicains ont appelé à des enquêtes éthiques ou à la démission de Santos, les dirigeants du GOP House, dont Kevin McCarthy, qui se présente pour devenir le prochain président de la Chambre, sont notamment restés silencieux. Pour sa part, Santos s’est excusé pour ses fabrications mais les a minimisées comme des “péchés” en embellissant son CV, disant au New York Post que “nous faisons des choses stupides dans la vie”.

Santos, comme les autres nouveaux membres du Congrès, ne peut prêter serment tant qu’il n’y a pas de nouveau président.

Les formulaires de divulgation financière de Santos montrent qu’il a accumulé une fortune rapide malgré les récents problèmes financiers et qu’il a dépensé de grandes quantités de fonds de campagne pour les voyages et les hôtels.

Les procureurs fédéraux de New York ont ​​commencé à examiner les antécédents de Santos et ses transactions financières, a déclaré à l’Associated Press une personne proche du dossier.

Le bureau du procureur général de New York a déclaré qu’il examinait les allégations concernant Santos, tandis que les bureaux des procureurs locaux du Queens et de Long Island ont également déclaré qu’ils examinaient si Santos avait enfreint des lois.

Les dossiers judiciaires au Brésil, découverts pour la première fois par le New York Times, montrent que Santos a fait l’objet d’une accusation criminelle pour avoir utilisé deux chèques volés en 2008, alors qu’il aurait eu 19 ans, pour acheter environ 1 350 $ d’articles dans un magasin de vêtements du ville de Niteroi, dont une paire de baskets qu’il a offerte à un ami.

Santos, dans une confession signée, a admis avoir volé le chéquier de l’ancien employeur de sa mère dans son sac à main et avoir fait des achats, selon des documents judiciaires examinés par l’AP.

Un juge a accepté les accusations portées contre Santos en 2011, mais les citations à comparaître ultérieures lui demandant de comparaître personnellement ou de présenter une défense écrite sont restées sans réponse et, les autorités étant à plusieurs reprises incapables de déterminer où il se trouvait, l’affaire a été suspendue en 2013. Mais dans un communiqué publié mardi, Les procureurs de l’État de Rio de Janeiro ont déclaré que maintenant que l’emplacement de Santos était connu, ils demanderaient la réouverture de l’affaire. Les tribunaux d’État sont en vacances jusqu’à vendredi.

Les démocrates au Congrès devraient poursuivre plusieurs voies contre Santos, y compris une plainte potentielle auprès de la Commission électorale fédérale et l’introduction d’une résolution pour l’expulser une fois qu’il sera membre en exercice.

Jusqu’en 2020, Santos n’avait aucun actif et un revenu de 55 000 $ de LinkBridge Investors, selon les déclarations de divulgation financière déposées auprès du greffier de la Chambre.

Deux ans plus tard, dans un dossier similaire, Santos a déclaré des revenus compris entre 1 et 5 millions de dollars pour chacun de 2022 et 2021 – tous provenant de l’organisation Devolder, dont il avait un intérêt total. Il a décrit l’entité comme une “société de conseil en introduction de capital”.

Les archives de la campagne fédérale montrent qu’il a prêté plus de 700 000 $ à sa campagne.

Le North Shore Leader, un journal de Long Island, a soulevé des questions avant les élections sur les finances et les dépenses de campagne de Santos, un rapport peu remarqué à l’époque. En annonçant qu’il approuvait son adversaire, le journal a cité le comportement de Santos et l’a qualifié de “sommaire” et “très probablement juste un fabuliste – un faux”.

Mais ses déclarations sur ses antécédents, ses divulgations financières et ses dépenses de campagne n’ont attiré l’attention qu’en décembre, lorsque le New York Times a examiné le récit que Santos a présenté aux électeurs pendant sa campagne.

Depuis lors, Santos a admis avoir menti sur le fait de travailler pour Citigroup et Goldman Sachs, ainsi que d’avoir obtenu un diplôme en finance et en économie du Baruch College de New York.

Au-delà de son curriculum vitae, Santos a inventé une histoire de vie qui a également été remise en question, y compris les affirmations selon lesquelles ses grands-parents « ont fui la persécution juive en Ukraine, se sont installés en Belgique et ont de nouveau fui la persécution pendant la Seconde Guerre mondiale ».

Au cours de sa campagne, il s’est qualifié de « fier juif américain ».

Il est revenu sur cette affirmation, affirmant qu’il n’avait jamais eu l’intention de revendiquer l’héritage juif, ce qui aurait pu augmenter son attrait parmi les rangs importants d’électeurs juifs de son district.

« Je n’ai jamais prétendu être juif », a déclaré Santos au Post. “Je suis catholique. Parce que j’ai appris que ma famille maternelle était d’origine juive, j’ai dit que j’étais “juive”.

Les journalistes d’Associated Press Michael Balsamo à Washington, Bobby Caina Calvan à New York et David Biller et Diane Jeantet à Rio de Janeiro ont contribué à ce rapport.

Michelle L. Price, Associated Press