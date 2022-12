Le représentant élu George Santos dit qu’il répondra aux questions

NEW YORK (AP) – Un républicain de New York nouvellement élu dont l’histoire de la vie est remise en question depuis son élection à la Chambre des représentants des États-Unis a déclaré jeudi qu’il prévoyait de répondre aux préoccupations.

Dans une déclaration sur Twitter, le représentant élu George Santos a déclaré: “J’ai mon histoire à raconter et elle sera racontée la semaine prochaine. Je tiens à assurer tout le monde que je répondrai à vos questions et que je reste déterminé à obtenir les résultats sur lesquels j’ai fait campagne.

Des questions ont été soulevées cette semaine sur l’histoire de la vie que Santos, 34 ans, avait présentée lors de la campagne pour le 3e district du Congrès.

Le résident du Queens a déclaré qu’il avait obtenu un diplôme du Baruch College, mais l’école a déclaré que cela ne pouvait pas être confirmé. Santos a également déclaré qu’il avait travaillé pour Citigroup et Goldman Sachs, mais aucune des deux sociétés n’a pu trouver de documents attestant cela.

Un avocat de Santos a qualifié les articles, d’abord imprimés par le New York Times, de calomnie, mais n’a pas répondu aux questions sur les préoccupations.

Un e-mail demandant plus d’informations sur les plans de Santos pour parler a été envoyé au bureau du procureur jeudi.

Les archives judiciaires ont également montré que Santos avait eu des problèmes financiers, notamment une procédure d’expulsion à trois reprises entre 2014 et 2017 pour loyer impayé.

Santos s’est présenté pour la première fois au Congrès en 2020 et a perdu. Il s’est présenté à nouveau en 2022 et a gagné dans le district qui comprend certaines banlieues de Long Island et une petite partie du Queens.

The Associated Press