Le représentant républicain du Texas, Ron Wright, est devenu le premier membre du Congrès à mourir du COVID-19.

Wright luttait également contre le cancer du poumon.

«Le membre du Congrès Ron Wright est décédé paisiblement à l’âge de 67 ans le 7 février 2021. Son épouse Susan était à ses côtés et il est maintenant en présence de leur Seigneur et Sauveur», a déclaré le bureau de Wright.

Le représentant Ron Wright est décédé du COVID-19, devenant le premier membre du Congrès à décéder du virus

«Le membre du Congrès Wright restera dans les mémoires comme un conservateur constitutionnel. C’était un homme d’État, pas un idéologue », a déclaré le bureau du membre du Congrès au Dallas Morning News. «Ron et Susan ont consacré leur vie à lutter pour la liberté individuelle, les valeurs du Texas et, par-dessus tout, la vie des enfants à naître.

Susan Wright, selon CNN, avait été admise à l’hôpital aux côtés de son mari et se bat également contre le COVID-19.

« Comme le savent ses amis, sa famille et beaucoup de ses électeurs, Ron a maintenu son esprit vif et son optimisme jusqu’à la toute fin », a déclaré un communiqué. «Malgré des années de traitements douloureux et parfois débilitants contre le cancer, Ron n’a jamais manqué de désir de se lever et d’aller travailler, de motiver son entourage ou d’offrir des conseils paternels.

Le 21 janvier, le bureau de Wright avait publié une déclaration disant que le législateur de 67 ans avait été testé positif au COVID-19.

Après être retourné au Texas après le vote de la Chambre pour destituer le président Donald Trump une deuxième fois, Wright a appris que lui et des membres de son personnel étaient entrés en contact avec une personne testée positive pour le virus.

Wright n’avait pas été vacciné, a déclaré le Texas Tribune.

Il a regardé de chez lui l’investiture du président Joe Biden le 20 janvier.

Wright a été élu pour la première fois à la Chambre des représentants en 2018, occupant le siège du représentant à la retraite Joe Barton, et s’est présenté à la réélection en 2020 malgré son diagnostic de cancer.

En septembre, Wright avait été hospitalisé en raison de complications liées au cancer.

Alors que Wright est le premier membre du Congrès à mourir du coronavirus, en décembre, les républicains ont perdu Luke Letlow, élu du représentant de la Louisiane, qui a péri du COVID-19 à l’âge de 41 ans, quelques jours à peine avant son assermentation.

Au 2 février, au moins 64 membres en exercice du Congrès avaient été testés positifs pour le coronavirus, selon le décompte du New York Times.

Cela se décompose à 44 républicains et 20 démocrates.

Lors de l’insurrection du 6 janvier, des images ont montré des législateurs républicains refusant de mettre des masques malgré les appels de leurs collègues démocrates.

Le cas de Wright n’a pas été considéré comme directement lié à l’attaque.