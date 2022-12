Le représentant du prince Harry et de Meghan Markle nie que le couple ait demandé “la confidentialité”: “Récit déformé”

Le prince Harry et Meghan Markle repoussent les critiques de leurs nouvelles docuseries Netflix, “Harry & Meghan”.

Selon le magazine People, il a été largement spéculé que le couple s’est retiré de ses fonctions royales publiques en janvier 2020 avec un désir de plus d’intimité. Maintenant, l’attaché de presse mondial du duc et de la duchesse de Sussex publie une déclaration, déclarant que ce n’est pas vrai.

“Le duc et la duchesse n’ont jamais cité la vie privée comme raison de prendre du recul”, indique le communiqué remis au média.

“Ce récit déformé visait à piéger le couple dans le silence. En fait, leur déclaration annonçant leur décision de prendre du recul ne mentionne rien de la vie privée et réitère leur désir de continuer leurs rôles et devoirs publics. Toute suggestion parle autrement d’un point clé de cette série.

LE PRINCE HARRY ET MEGHAN MARKLE PARTAGENT DES DÉTAILS INTIMES SUR LEURS PREMIÈRES RENCONTRES DANS LES DOCUMENTAIRES « HARRY & MEGHAN »

“Ils choisissent de partager leur histoire, selon leurs propres termes, et pourtant les tabloïds ont créé un récit entièrement faux qui imprègne la couverture médiatique et l’opinion publique. Les faits sont juste devant eux.”

La déclaration de Harry et Meghan intervient un jour après la sortie des trois premiers épisodes des docuseries en deux parties sur Netflix. Le volume II devrait sortir le 15 décembre.

Dans leur déclaration de janvier 2020 sur leur départ, Harry, 38 ans, et Meghan, 41 ans, ont annoncé qu’ils prendraient “un pas en arrière” en tant que membres seniors du famille royale et à la place travailler de manière indépendante, partageant leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord.

“Nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à nous tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution”, avait partagé le couple sur Instagram à l’époque. “Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres” seniors “de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la reine. C’est avec vos encouragements, en particulier au cours des dernières années, que nous nous sentons prêts à faire ce réglage.

“Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la reine, le Commonwealth et nos parrainages”, ont-ils poursuivi. “Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative.”

Ils sont parents d’un fils de 3 ans, Archie, et d’une fille Lilibet, 1 an, née en juin 2021 après leur déménagement aux États-Unis.

Dans leur déclaration, les Sussex ont ajouté qu’ils prévoyaient de continuer à travailler avec la reine ainsi qu’avec le frère de Harry, le prince William, 40 ans, et le père, le roi Charles III, 74 ans, qui était autrefois le prince de Galles avant de monter sur le trône après la mort d’Elizabeth II. en septembre.

“Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le Prince de Galles, le Duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos plus profondes merci pour votre soutien continu.”

Peu de temps après, la reine Elizabeth II a publié une déclaration disant: “Aujourd’hui, ma famille a eu des discussions très constructives sur l’avenir de mon petit-fils et de sa famille. Ma famille et moi soutenons entièrement le désir de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie en tant que jeune. Bien que nous aurions préféré qu’ils restent des membres actifs à plein temps de la famille royale, nous respectons et comprenons leur souhait de vivre une vie plus indépendante en tant que famille tout en restant une partie appréciée de ma famille.

Le premier épisode de “Harry et Meghan” a commencé par une note indiquant que les membres de la famille royale “ont refusé de commenter” le contenu de la série. La famille royale n’a pas encore pris la parole après la sortie des trois premiers épisodes.

Dans le volume I de la série, Harry et Meghan ont partagé des détails intimes sur les premières étapes de leur relation. Harry a également parlé de sa relation avec sa mère, feu la princesse Diana, et de la façon dont il se souvient que son enfance avait été “couverte de paparazzi”.

Harry a partagé que Diana avait été “trompée” en donnant l’interview Panorama bien connue dans laquelle elle a partagé son expérience en tant que membre de la famille royale. Harry a déclaré que sa mère avait été “harcelée” alors qu’elle était mariée à Charles, mais cela n’a fait qu’empirer une fois qu’ils se sont séparés.

“Ne réagissez pas. Ne vous en nourrissez pas”, a déclaré Harry, c’était le conseil qu’il avait reçu lorsqu’il était enfant sur la façon de gérer les paparazzi.

Le duc de Sussex a mentionné que le traitement que sa défunte mère avait reçu était similaire à celui auquel sa femme était confrontée avec les médias.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Harry a déclaré qu’il était conscient que de nombreuses personnes n’étaient pas d’accord avec la façon dont il s’était éloigné des responsabilités royales, mais a souligné qu’il “essayait de protéger” sa famille.

Avant d’annoncer leur départ en 2020, le couple s’était plaint d’une couverture médiatique intrusive et avait accusé certains commentateurs des médias britanniques de racisme. Harry et Meghan ont également critiqué les arrangements de longue date du pays pour la couverture médiatique royale, affirmant qu’ils préféraient communiquer directement avec le public via les médias sociaux.

Fox News Digital a contacté le représentant du prince Harry et de Meghan Markle pour commentaires.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Stephanie Nolasco, Janelle Ash et Associated Press de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.