Le représentant du Kentucky, Nick Wilson, détaille les budgets du projet pour la région de Tri-County

17 octobre — WILLIAMSBURG — Au cours du déjeuner de la Chambre de commerce du sud-est du Kentucky, le représentant du Kentucky, Nick Wilson, a détaillé un éventail de projets d’infrastructure importants prévus pour le comté de Whitley, financés par les projets de loi 1 et 6 du Kentucky House.

Ces projets, dotés d’une allocation totale de 12,9 millions de dollars, visent à améliorer des secteurs clés tels que la gestion de l’eau, les établissements correctionnels et le tourisme au cours des prochains exercices financiers.

L’un des investissements les plus importants concerne l’extension de 3 millions de dollars pour l’approvisionnement en eau et les eaux usées du terrain de camping Kentucky Splash, dans la ville de Williamsburg. Ce projet contribuera à garantir de meilleurs services d’assainissement et d’eau pour les résidents et les touristes, une amélioration essentielle pour une région en pleine croissance.

La Corbin Utilities Commission devrait recevoir 3,5 millions de dollars pour de vastes améliorations des canalisations d’égout, qui répondront à la fois à la demande actuelle et à la croissance future de la ville. Un montant supplémentaire de 1,4 million de dollars a été alloué à d’autres agrandissements des conduites d’égout à Corbin, mettant ainsi l’accent sur la modernisation des infrastructures.

Le tourisme demeure une priorité, avec 3,5 millions de dollars destinés au développement touristique de la ville de Corbin, renforçant ainsi la capacité de la région à attirer des visiteurs et à promouvoir la croissance économique locale. De même, 1,5 million de dollars seront consacrés à l’agrandissement du terrain de camping et du parc aquatique pour camping-cars à Williamsburg, ajoutant ainsi de la valeur aux offres récréatives de la ville.

En termes de services publics, 1,5 million de dollars ont été réservés aux rénovations liées aux services correctionnels dans le comté de Whitley, répondant ainsi au besoin de modernisation des établissements correctionnels du comté.

Le tribunal fiscal du comté de Laurel recevra également 1 million de dollars pour le développement d’un parc des expositions régional, qui devrait servir de plaque tournante pour les événements et activités communautaires dans les environs.

Grâce au House Bill 6, 500 000 $ supplémentaires ont été alloués à l’incitation touristique du sud du Kentucky, illustrant la stratégie plus large consistant à utiliser le tourisme comme moteur clé du développement économique de la région.

Ces investissements soulignent l’engagement de l’État à améliorer les infrastructures essentielles et à accroître les opportunités touristiques, garantissant ainsi la croissance et la durabilité à long terme du comté de Whitley et des régions environnantes.

Pour plus d’informations sur ces projets ou pour contacter le représentant Nick Wilson, vous pouvez joindre la Chambre des représentants du Kentucky au 502-564-8100.