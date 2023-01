Le représentant du GOP Steube est grièvement blessé après avoir chuté de 25 pieds d’une échelle

Le représentant Greg Steube “fait des progrès” mais est resté hospitalisé jeudi avec “plusieurs blessures graves” qu’il a subies après une chute de 25 pieds d’une échelle à son domicile en Floride, a indiqué son bureau.

Le républicain de la maison, âgé de 44 ans, a passé la nuit dans une unité de soins intensifs après avoir été “renversé” de l’échelle alors qu’il coupait des branches d’arbres sur sa propriété mercredi en fin d’après-midi, a déclaré le bureau de Steube dans des tweets de son compte officiel.

Les blessures de Steube “sont toujours en cours d’évaluation mais ne mettent pas sa vie en danger pour le moment”, a déclaré son bureau. “Il progresse et est de bonne humeur.”

Il a remercié le personnel médical qui l’a soigné et les services d’urgence du comté de Sarasota, ainsi que “l’individu qui a été témoin de la chute et a immédiatement appelé le 911”.

On ne sait pas si Steube ne pourra pas se rendre à Washington, DC, pour exercer ses fonctions, et si oui pendant combien de temps. Membre du Congrès pour un troisième mandat du 17e district du Congrès de Floride, Steube avait récemment été nommé au puissant Comité des voies et moyens de la Chambre. Il a remporté sa dernière élection avec près de 64% des voix.

“Les prières de notre famille vont au membre du Congrès Steube ce matin”, a tweeté Joe Scarborough, un ancien membre du Congrès républicain de Floride devenu animateur matinal de MSNBC et critique fréquent du GOP. “Nous prions pour le prompt rétablissement de Greg et prions également pour que lui et sa famille soient entourés d’amour et de soutien.”

L’absence potentielle de Steube pourrait encore réduire la majorité républicaine déjà mince à la Chambre, donnant au président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, encore moins de marge de manœuvre pour la dissidence alors qu’il cherche à rassembler son caucus avant une session législative chargée.

Plus tôt jeudi matin, McCarthy a réitéré son vœu de mettre fin au vote par procuration à la Chambre, une politique de l’ère Covid promulguée sous son prédécesseur démocrate, l’actuelle représentante Nancy Pelosi.