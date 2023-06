Le représentant du GOP présente la «loi Marc Fogel» bipartite poussant le département d’État à obtenir des réponses sur les Américains emprisonnés à l’étranger

PREMIER SUR FOX : Un membre du Congrès républicain a présenté un projet de loi qui exigerait plus de transparence de la part du Département d’État quant à la manière dont les décisions de détention injustifiées sont prises à la suite de l’enfermement de plusieurs Américains de haut niveau à l’étranger ces dernières années.

Le représentant Guy Reschenthaler de Pennsylvanie a présenté le Loi Marc Fogel, qui modifie la Robert Levinson Hostage Recovery and Hostage-Taking Accountability Act et « obligerait le Département d’État à fournir au Congrès des copies de documents et de communications expliquant pourquoi une décision erronée a ou n’a pas été prise dans le cas de ressortissants américains détenus à l’étranger dans les six mois d’arrestation. »

Le représentant Reschenthaler, qui représente le 14e district du Congrès de Pennsylvanie, a déclaré dans un presse libérer qu’il conteste le fait que l’enseignant américain Marc Fogel soit détenu en Russie depuis août 2021 sans être qualifié de détenu à tort par le gouvernement américain.

« Marc Fogel répond à six des onze critères établis par la loi Robert Levinson sur la prise d’otages et la responsabilité en matière de prise d’otages pour être désigné comme détenu à tort », a écrit Reschenthaler. « Depuis l’année dernière, j’ai exhorté le Département d’État à le classer comme détenu à tort et à donner la priorité à sa libération. Le Département n’a fait ni l’un ni l’autre et a refusé d’expliquer son inaction – entravant ainsi mes efforts pour le ramener à la maison. »

MARC FOGEL: LA FAMILLE D’UN HOMME AMÉRICAIN DÉTENU EN RUSSIE supplie BIDEN, BLINKEN DE L’AJOUTER À BRITNEY GRINER DEAL

« La loi Marc Fogel assurera la transparence du processus de détermination de la détention injustifiée du département d’État et contribuera à garantir que les Américains emprisonnés à l’étranger ne soient pas oubliés. »

Fogel, 60 ans, purge ce que les avocats ont qualifié de « exorbitante » peine de 14 ans pour avoir été arrêté en Russie avec de la marijuana médicale qu’il a utilisé pour soigner une grave blessure au dos.

Fogel avait travaillé comme enseignant dans une école de Moscou pendant près de 10 ans lorsqu’il a été arrêté dans un aéroport à son retour en Russie. Il était en possession à l’époque de marijuana médicale que son médecin lui avait recommandé de prendre pour une « douleur chronique sévère » causée par des années de blessures à la colonne vertébrale et les chirurgies qui en ont résulté.

UN AMÉRICAIN DÉTENU DANS LA COLONIE PÉNALE RUSSE PENDANT DES MOIS, MAIS TOUJOURS PAS ÉTIQUETÉ « DÉTENU À TORT », DIT LA FAMILLE

Il a été arrêté en août 2021, lorsqu’il aurait eu environ une demi-once de marijuana médicalement prescrite. En juin de cette année, il a été condamné à 14 ans dans une prison russe après avoir été reconnu coupable de « trafic de drogue à grande échelle », selon des responsables et des rapports.

« Ce n’est pas le moment de faire preuve de partisanerie », a déclaré le représentant démocrate Brendan Boyle, coparrain du projet de loi qui représente le 2e district du Congrès de Pennsylvanie. « C’est le moment de se rassembler, en tant que Pennsylvaniens et en tant qu’Américains, pour faire tout ce que nous pouvons pour ramener Marc Fogel à la maison », a-t-il ajouté.

« J’espère que cette législation conduira à la désignation de Marc comme » détenu à tort « afin que nous puissions enfin ramener Marc à la maison. Les familles d’Américains détenus méritent d’avoir autant d’informations que possible sur le cas de leur proche. Je suis fier de co -diriger cette législation bipartite avec mes collègues de Pennsylvanie au nom de Marc Fogel. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à Marc et à sa famille qui souffre. »

QUI EST PAUL WHELAN ? L’ANCIEN MARINE AMÉRICAINE LAISSÉ DERRIÈRE DANS L’ÉCHANGE BRITTNEY GRINER-VIKTOR BOUT

La sœur de Fogel, Lisa Hyland, a déclaré à Fox News Digital que la famille affirme que sa santé « continue de se détériorer mentalement et physiquement ». Elle a poursuivi : « La famille est extrêmement reconnaissante envers les membres de la Pennsylvania House pour leurs efforts, et espère que cela éclairera davantage le cas de Marc. »

Sasha Phillips, une avocate qui assiste la famille de Fogel dans son affaire, a déclaré à Fox News Digital qu’un acquittement, une grâce ou même une réduction de sa peine sont « hautement improbables » et « la récente vague de xénophobie attisée par le gouvernement a réduit la chances de recevoir une décision d’appel équitable à zéro. »

« En d’autres termes, à part le gouvernement américain, Marc Fogel n’a personne d’autre vers qui se tourner pour obtenir de l’aide. L’engagement et l’intervention diplomatiques des États-Unis sont essentiels au retour de Marc aux États-Unis. Compte tenu de la santé physique et mentale de Marc qui décline rapidement, son retour en toute sécurité aux États-Unis Les États-Unis devraient être prioritaires en conséquence – nous devons le ramener à la maison MAINTENANT. »

Un peu plus d’un an après l’arrestation de Fogel en Russie, le département d’État obtenu la libération de la star de la WNBA Brittney Griner qui a été détenue en Russie pour marijuana. En échange de la libération de Griner, le gouvernement américain a échangé le marchand d’armes russe condamné Viktor Bout, connu sous le nom de « marchand de la mort » et au milieu d’une peine de 25 ans de prison fédérale après avoir été reconnu coupable de complot en vue de tuer des Américains concernant au soutien d’une organisation terroriste colombienne.

La Russie détient également l’Américain Paul Whelan, un ancien marine détenu en Russie depuis plus de quatre ans après avoir été reconnu coupable d’espionnage et d’espionnage pour le compte du gouvernement américain pour lequel il a été condamné à 16 ans de prison. Whelan et les États-Unis ont nié les accusations alors que l’homme de 53 ans est toujours emprisonné dans un camp de travail dans la république russe de Mordovie.

En plus de Whelan et Fogel, le journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich est emprisonné en Russie depuis fin mars après avoir été accusé d’espionnage et a été a récemment refusé une demande de libération avant le procès.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En plus des Américains détenus en Russie, des Américains du monde entier sont confrontés à des détentions injustifiées, notamment en Chine où l’Américain Mark Swidan, 38 ans, est face à la peine de mort pour les accusations de drogue que les Nations Unies ont jugées sans fondement.

Le département d’État n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.

Stephanie Pagones et Ryan Gaydos de Fox News Digital ont contribué à ce rapport