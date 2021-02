La représentante Elise Stefanik (R-NY) a doublé son appel au gouverneur de New York, Andrew Cuomo, pour qu’il démissionne «immédiatement» après qu’un autre de ses anciens employés, le deuxième depuis décembre, l’ait accusé de harcèlement sexuel.

«Le Gouverneur Cuomo est un prédateur sexuel criminel et il doit immédiatement démissionner» Stefanik a déclaré dans un communiqué publié peu de temps après la publication par le New York Times d’un compte rendu détaillé de l’ancienne assistante de Cuomo, Charlotte Bennett, accusant le gouverneur d’avances sexuelles non désirées, samedi.

Stefanik a noté qu’elle « A été l’un des premiers et l’un des seuls élus à demander au gouverneur de démissionner le 14 décembre » – lorsque son ancien membre du personnel Lindsey Boylan a pour la première fois accusé Cuomo de l’avoir harcelée sexuellement « pendant des années » – et a exhorté « d’autres dirigeants de l’État de New York pour faire pousser une colonne vertébrale. »

«L’article du New York Times relatant le harcèlement sexuel écoeurant sur le lieu de travail du Gouverneur Cuomo et le toilettage de Mme Bennett est si horrible qu’il vous fait ramper la peau,» Stefanik a écrit.

🚨🚨 Ma déclaration sur l’histoire du New York Times sur la victime de harcèlement sexuel du Gouverneur Cuomo 🚨🚨 pic.twitter.com/E8JhktPZpL – Elise Stefanik (@EliseStefanik) 28 février 2021

Jusqu’à présent, le maire de New York, Bill de Blasio, l’ancien rival de Cuomo, a été le démocrate le plus en vue à appeler à «Une enquête complète et indépendante» dans les allégations.

S’adressant au Times, Bennet, 25 ans, a affirmé qu’elle « Se sentait terriblement mal à l’aise et effrayé, » quand Cuomo l’a interrogée à plusieurs reprises sur sa vie sexuelle, notamment si elle sortait avec des hommes plus âgés ou si elle était monogame.

Bien que Boylan ait rendu public ses allégations dès décembre, elles ne sont pas devenues le sujet de conversation de la ville sur Twitter ou dans les médias grand public, comme ce fut le cas avec le candidat à la Cour suprême Brett Kavanaugh et ses accusateurs en 2018. L’enquête s’est intensifiée après que Boylan eut présenté des détails sur l’inconduite présumée de Cuomo il y a plusieurs jours, affirmant que Cuomo l’avait invitée à jouer au strip poker et l’avait embrassée sans permission. Mais la bombe n’a pas suscité une vague de soutien de la part de célébrités de haut niveau, à l’exception d’un seul appel de l’actrice devenue militante Rose McGowan, qui aimait enquêter. « monstrueux » réclamations. CNN, employeur du frère de Cuomo, Chris Cuomo, a été accusé d’avoir protégé le gouverneur. Lors de la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) vendredi, Jim Acosta de CNN a été grillé par le journaliste du fédéraliste sur la couverture terne du réseau de la récente vague de scandales impliquant Cuomo.

Le Media Research Center, un groupe d’analyse de contenu conservateur, a rapporté que CNN attribué 96 secondes pour couvrir les allégations de harcèlement sexuel de Boylan en deux jours.

Après que Bennet eut présenté son histoire samedi, Cuomo a annoncé un « Examen externe » dans les allégations, refusant de commenter davantage les demandes jusqu’à ce qu’elles soient terminées.

Les allégations surviennent à un moment où Cuomo fait face à une enquête distincte du FBI et des procureurs fédéraux sur son administration sous-déclarant le nombre de décès dans les maisons de retraite de 50%, apparemment pour ne pas donner à l’administration Trump une arme politique contre le parti démocrate.

