Un membre du Congrès républicain qui a voté pour destituer l’ancien président Donald Trump est en cours de recrutement pour briguer le poste de gouverneur de New York l’année prochaine, selon des personnes informées sur la question.

Le législateur, le représentant John Katko, n’a pas exclu de se présenter, ont déclaré ces personnes, qui ont refusé d’être nommées en raison de la nature privée des conversations.

Le développement intervient alors que le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, un démocrate, est sous le feu de multiples scandales. Plusieurs femmes l’ont accusé de harcèlement sexuel, ce qu’il nie, alors que son administration fait l’objet d’une enquête pour sa gestion des données sur les décès de Covid-19. Cuomo a refusé les appels à démissionner et est en bonne voie pour briguer un quatrième mandat.

Katko, qui a appelé à la démission de Cuomo, est un membre éminent du caucus républicain de la Chambre. Il est le membre de premier plan du comité de la Chambre sur la sécurité intérieure, ce qui pourrait le mettre en ligne pour être président si les républicains du GOP reprennent la Chambre lors des élections de mi-mandat de 2022.

Mais Katko pourrait à nouveau faire face à des obstacles pour se présenter au Congrès: il y a un potentiel de réaction violente au sein de son propre parti pour son vote de destitution, et il représente un district swing. La campagne de Katko a permis de recueillir un peu moins de 340 000 $ au premier trimestre et de disposer de plus de 580 000 $ en avril, selon les nouveaux dossiers de la Commission électorale fédérale.

La course dans son district, la 24e de New York, est considérée comme un tirage au sort l’année prochaine, selon les analystes de Cook Political Report. Le district, qui comprend Syracuse, est l’une des au moins 17 races républicaines de la Chambre réputées compétitives. Le président Joe Biden, un démocrate, Gagné Le district de Katko sur l’ancien président Donald Trump de près de neuf points.

Les républicains ont fait des gains à la Chambre lors des élections de l’année dernière et ne sont qu’à quelques sièges de devenir la majorité.

Les représentants de la presse du bureau du Congrès de Katko et de la campagne de réélection de 2022 n’ont pas renvoyé de demandes répétées de commentaires.

La poussée de recrutement pour Katko montre que les membres du GOP recherchent un candidat plus modéré pour la plus haute fonction dans un État traditionnellement démocrate. Le représentant du GOP de New York, Lee Zeldin, a déjà déclaré sa candidature au poste de gouverneur. Andrew Giuliani, le fils de l’ancien maire de New York Rudy Giuliani, a déclaré qu’il pourrait courir avec le ticket républicain.

Zeldin, Giuliani et d’autres devraient prendre la parole lors de la réunion républicaine de New York de lundi à Albany pour les candidats de tout l’État, selon une personne informée sur la question. La représentante Elise Stefanik, RN.Y., qui n’a publiquement pas exclu de se présenter aux élections de gouverneur en 2022, figure également sur la liste des orateurs. Katko ne devrait pas être présent, a ajouté cette personne.

Katko est le président de la modérer Groupe de gouvernance républicaine. Son dossier de vote indique qu’il n’est pas nécessairement un radical non plus. Alors que Katko a repoussé certains éléments de la loi sur les soins abordables, il a voté non à l’abroger dans son intégralité en 2015. Katko a voté plus tard contre la Loi sur les soins de santé abordables, le remplacement du républicain pour l’ACA qui a passé la Chambre mais n’a pas réussi à passer par le Sénat.

Cuomo, quant à lui, a déclaré qu’il souhaitait briguer un quatrième mandat malgré son examen minutieux.

Le vote est mitigé pour Cuomo. Un sondage Morning Consult de Spectacles de mars que 53% des électeurs de New York approuvent Cuomo. Pourtant un Quinnipiac Un sondage effectué le mois dernier indique que plus de 60% des électeurs new-yorkais inscrits préféreraient que Cuomo ne se présente pas à nouveau en 2022.