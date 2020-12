QUI EST ‘CHRISTINE’ FANG FANG?

Fang – si tel est son vrai nom – est arrivée aux États-Unis en tant qu’étudiante nationale chinoise à Cal State East Bay en 2011 en tant qu’étudiante de premier cycle – bien qu’elle semblait avoir la fin de la vingtaine ou le début de la trentaine. Elle est devenue présidente de l’Association des étudiants chinois, puis a utilisé son poste pour faire partie de la scène politique démocratique de la région.

COMMENT A-T-ELLE RENCONTRÉ SWALWELL?

À un moment donné en 2012, bien que ce ne soit pas clair, mais elle était presque omniprésente lors d’événements politiques – pas seulement démocratiques – dans la région de la Baie entre 2013 et 2015. Swalwell a remporté son district en 2013, et avant cela était membre du conseil municipal de Dublin . Des photos d’eux ensemble sont toutes à des événements politiques dans la région de Bay.

Ont-ils eu du sexe?

Il refuse de dire, disant que leur relation est une question de sécurité nationale. Si le FBI la suivait et la mettait sur écoute, ils pourraient avoir une bonne idée de savoir si les deux l’ont fait ou non – mais ils ne pouvaient légalement pas l’écouter en tant que membre du Congrès, et s’ils l’ont fait intentionnellement, ce serait une violation majeure de la loi. Swalwell a divorcé de sa première femme en 2012 et a épousé sa deuxième femme, Brittany Watts, en 2016.

COMMENT LE FBI A-T-IL TROUVÉ ELLE?

Fang semble avoir été surveillée depuis qu’elle était étudiante, mais on ne sait pas exactement quand l’opération de surveillance du FBI a commencé. On sait qu’elle a eu des contacts avec un officier du renseignement chinois présumé en poste dans son consulat de San Francisco. Les communications diplomatiques sont régulièrement contrôlées.

QUI D’AUTRE A-T-ELLE ENNARÉ?

Fang a eu des relations sexuelles avec deux maires sans nom, l’un d’une ville «obscure» de l’Ohio (n’importe où avec une population de plus de 5000 habitants dans l’Ohio est une ville) et l’autre un maire «plus âgé» du Midwest. Ils ont eu des relations sexuelles dans une voiture mais il a affirmé qu’il lui enseignait l’anglais. Les deux rencontres ont été entendues par le FBI. Elle est également amie sur Facebook avec des maires actuels et anciens et a assisté à des réunions pour les dirigeants urbains.

POURQUOI N’A-T-ELLE PAS ÉTÉ ARRÊTÉE?

Ce n’est pas clair, mais les opérations de contre-espionnage du FBI visent souvent simplement à perturber l’espionnage ennemi et à les faire sortir du pays. Fang semble avoir su qu’elle était compromise lorsqu’elle a disparu en 2015.

SWALWELL a-t-il fait quelque chose de mal?

Jusqu’à présent, l’enquête du FBI et le récit de Swalwell indiquent clairement qu’il a agi correctement, coupant les liens avec elle lorsque le FBI lui a dit qu’elle était un danger pour la sécurité nationale. Cependant, sa présence persistante dans le circuit d’amitié Facebook de sa famille doit soulever des questions sur la mesure dans laquelle il a coupé les liens.

POURQUOI NE SAIT-ON PAS À CE SUJET AVANT?

Le FBI garde ses secrets à portée de main et perturber un espion qui visait au moins deux membres du Congrès aurait été un coup d’État majeur pour ses agents de contre-espionnage. Faire savoir à la Chine à quel point l’agence en est venue à comprendre les activités de Fang au cours de ses quatre années aux États-Unis les aide à perfectionner leur espionnage à l’avenir pour le rendre plus difficile à détecter.