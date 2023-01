Le représentant du GOP George Santos devrait démissionner du Congrès, selon les électeurs de New York

Le représentant républicain en proie aux scandales, George Santos, devrait démissionner du Congrès, ont déclaré à une écrasante majorité les électeurs de son propre État de New York. nouveau sondage publié lundi.

Quelque 59% des électeurs inscrits de l’Empire State disent que Santos, qui a admis avoir menti et fait face à de multiples enquêtes, devrait démissionner, selon la dernière enquête du Siena College Research Institute. Parmi les républicains, près de la moitié étaient d’accord pour qu’il parte.

Seuls 17% des répondants ont déclaré à Sienne qu’ils pensaient que Santos devrait rester au pouvoir. Le sondage auprès de 821 électeurs inscrits dans l’État de New York, réalisé entre le 15 et le 19 janvier, a une marge d’erreur de 4,3 points de pourcentage.

La cote de popularité de Santos n’a pas fait mieux, selon le sondage : par une marge de plus de 3 contre 1, 16 % contre 56 %, les électeurs de New York ont ​​une opinion défavorable du législateur de première année. Cette cote de préférence nette de moins-40 comprend 56% des répondants républicains, ainsi que des majorités de démocrates et d’indépendants, a constaté Sienne.

Vingt-huit pour cent des répondants ont déclaré qu’ils ne connaissaient pas Santos ou n’avaient aucune opinion sur lui – une proportion inférieure à celle du représentant de six mandats Hakeem Jeffries de New York, qui est récemment devenu le chef démocrate à la Chambre.

Santos a juré de remplir son mandat complet de deux ans à la Chambre, balayant la condamnation brûlante de ses propres compatriotes républicains à Long Island, où se trouve son district du Congrès.

Il a fait l’objet d’un examen minutieux constant et intensifié après qu’un rapport explosif du New York Times du mois dernier ait remis en question des détails majeurs de la biographie du membre du Congrès nouvellement élu, y compris sa formation et son parcours professionnel.

Santos a admis avoir “embelli” certaines parties de son CV et s’est excusé, bien qu’il n’ait pas répondu à toutes les questions entourant ses affirmations sur lui-même.

Il a également nié certaines des allégations les plus accablantes contre lui, notamment qu’il a décollé avec des milliers de dollars qui ont été collectés pour aider à financer une opération pour le chien mourant d’un vétéran handicapé.

Santos n’a pas non plus expliqué les questions sur la source de sa richesse apparente, dont une partie a été utilisée pour financer sa campagne réussie au Congrès.

Des enquêteurs aux niveaux fédéral, étatique, local et international se penchent sur Santos.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, et d’autres républicains de premier plan ont refusé de se joindre aux appels à la démission de Santos. McCarthy dirige une faible majorité du GOP House, qui s’est déjà avérée difficile à unifier après le vote pour l’élire président a pris 15 essais.

Si Santos devait quitter ses fonctions, cela déclencherait probablement une élection spéciale compétitive à New York pour son siège.