Le représentant du GOP fustige le personnel du président Johnson pour lui avoir donné de « terribles conseils » (exclusif)

Le représentant du Montana GOP, Matt Rosendale, estime que le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, souhaite mener une lutte plus importante contre les dépenses et la frontière, mais que son personnel le dissuade d’exploiter les financements gouvernementaux pour imposer des changements de politique conservateurs.

“Il sait ce qu’il faut faire. Il reçoit de très mauvais conseils”, a déclaré Rosendale dans une interview avec The Messenger mardi. “Ses collaborateurs sapent sa confiance, et c’est ce qui l’empêche de faire ce qu’il faut. Je pense qu’ils devraient tous être licenciés.”

Le bureau de Johnson n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les critiques de Rosendale surviennent après que Johnson a accepté ce week-end une autre prolongation temporaire du financement pour maintenir le gouvernement ouvert après vendredi. La mesure, que le Congrès devrait adopter cette semaine, prolongerait les échéances actuelles de financement gouvernemental du 19 janvier et du 2 février aux 1er et 8 mars.

Rosendale s’oppose à la législation prolongeant les niveaux et politiques de financement actuels, connue sous le nom de résolution continue, ou CR.

“Les CR sont essentiellement une échappatoire”, a-t-il déclaré. “Cela donne à beaucoup de gens la possibilité de ne pas avoir à voter sur les questions difficiles qui doivent être abordées.”

Rosendale est membre du House Freedom Caucus, qui s’oppose également à ce que Johnson prenne un autre financement provisoire. Le Congrès a déjà adopté deux CR pour l’exercice qui a débuté le 1er octobre. Johnson a promis après le deuxième que les Républicains de la Chambre n’adopteraient pas un autre CR à court terme, mais il a maintenant accepté une troisième pour éviter une fermeture partielle du gouvernement.

Rosendale et d’autres conservateurs veulent profiter du délai de financement du gouvernement pour forcer l’administration Biden à négocier des concessions sur la sécurisation de la frontière et la réduction des dépenses – même si cela entraîne une fermeture partielle du gouvernement.

“Il a déjà été établi que 85 % du gouvernement fédéral continue de faire ses affaires comme d’habitude”, a-t-il déclaré au Messenger, citant la sécurité sociale, Medicare, Medicaid et les prestations des anciens combattants qui continueront à être versées. “Pour le reste, franchement, ces paiements sont différés. Ils ne sont pas éliminés.”

Le représentant Andy Biggs, R-Arizona, présente mardi un projet de loi visant à atténuer les impacts supplémentaires d’un arrêt, que Rosendale co-parraine. Cette mesure garantirait que certains travailleurs essentiels du gouvernement fédéral, notamment les agents de patrouille frontalière et de sécurité des transports, les contrôleurs aériens et les employés de l’administration des anciens combattants, continueraient d’être payés en cas de fermeture.

“Nous devrions l’adopter cet après-midi. Oh, c’est vrai, le Congrès n’est pas là aujourd’hui parce que nous avions deux pouces de neige”, a déclaré Rosendale d’un ton moqueur.

La Chambre a reporté les votes prévus mardi soir à plus tard dans la semaine “en raison des conditions météorologiques défavorables”, selon un avis envoyé par le bureau du whip de la majorité, Tom Emmer.

Bien que Johnson ait accepté une autre prolongation de financement à court terme et une limite de dépenses de 1,66 billion de dollars pour les projets de loi de crédits annuels en cours de négociation auxquels les conservateurs s’opposent, Rosendale a déclaré qu’il n’avait pas renoncé à ce que le président change de cap et se batte.

“Nous sommes toujours en négociations et j’ai toujours bon espoir que Mike Johnson fera ce qu’il faut”, a déclaré Rosendale lors de l’interview. “La bonne chose est d’arrêter d’endetter le pays. Faire la bonne chose, c’est sécuriser notre frontière sud.”

“Nous savons tous ce qu’il faut faire”, a-t-il ajouté. “Mais malheureusement, il y a tellement de gens qui ne sont pas assez forts pour faire ce qu’il faut. Ils font ce qui est pratique. Ils font ce qui est facile.”

Rosendale a déclaré qu’il prévoyait d’utiliser “tous les outils disponibles” pour garantir que les républicains font ce qu’il faut.

Mais ses outils parlementaires pourraient être limités si Johnson accélère l’extension du financement via un processus connu sous le nom de suspension des règles, qui nécessite un vote à la majorité des deux tiers et donc une aide significative de la part des démocrates. Les dirigeants du GOP ont parfois utilisé le processus de suspension au cours de ce Congrès pour contourner les objections des partisans de la ligne dure comme Rosendale, qui sont prêts à empêcher que des projets de loi soient présentés selon les règles normales, qui nécessitent un soutien quasi unanime du GOP.

“Le peuple américain est l’outil le plus puissant dont nous disposons”, a déclaré Rosendale. “Et nous obtiendrons le soutien du peuple américain pour faire pression sur ses représentants respectifs.”

Rosendale espère que la pression pèsera sur Johnson plus que l’influence de son équipe, qui, selon lui, “sape et affaiblit” sa détermination conservatrice. Mais il reconnaît que la responsabilité incombe à Johnson.

“En fin de compte, celui qui prend la décision finale doit assumer la responsabilité de savoir où il obtient un conseil”, a déclaré Rosendale.

Et tandis que certains partisans de la ligne dure du GOP ont rejeté la possibilité d’utiliser une motion de vacance pour évincer Johnson de son poste de président s’il ne respecte pas les dépenses et les victoires aux frontières, Rosendale – qui a soutenu les efforts de l’année dernière pour destituer le président Kevin McCarthy – n’irait pas. là encore.

“En ce moment, je me concentre beaucoup plus sur la sécurisation de notre frontière sud et sur l’arrêt de l’hémorragie des revenus qui crée cette augmentation de notre dette nationale”, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la frontière et la politique, Johnson est d’accord avec des conservateurs comme Rosendale, qui rejettent les propositions issues des négociations bipartites du Sénat et continuent de faire pression en faveur des dispositions du paquet strict sur la sécurité des frontières adopté par la Chambre, connu sous le nom de HR 2.

“Absolument pas”, a déclaré Johnson sur les réseaux sociaux ce week-end à propos de l’accord frontalier émergent du Sénat.

Le sénateur de l’Oklahoma, James Lankford, principal négociateur du Parti républicain lors des négociations au Sénat, a déclaré que certains détails divulgués étaient inexacts et encourage les législateurs à attendre que le projet de loi soit publié pour le lire avant de juger.

Mais Rosendale a déjà pris sa décision.

“Cet accord avec Lankford n’est pas acceptable”, a-t-il déclaré. “Les Républicains de la Chambre, je ne vois aucun d’entre eux être en mesure d’adopter cela après que nous ayons déjà débattu, amendé et adopté le HR 2, qui est la législation la plus conservatrice et la plus complète sur l’immigration et la sécurité de la frontière sud qui ait été adoptée par Washington.”

Plus précisément, Rosendale a cité trois éléments du HR 2 qui, selon lui, doivent faire partie de tout accord frontalier : le rétablissement de la règle « rester au Mexique » qui oblige les demandeurs d’asile à attendre au Mexique jusqu’à leur date de comparution devant le tribunal de l’immigration aux États-Unis ; donner aux services d’immigration et de douane des États-Unis « le pouvoir de mener des raids et d’expulser des personnes de notre pays » ; et financer des investissements dans des systèmes de sécurité physique aux frontières, notamment des capteurs de mouvement, des caméras et des lumières.

“Nous devons montrer une réduction – une réduction spectaculaire, spectaculaire – du nombre de clandestins traversant notre frontière”, a déclaré Rosendale. “Je ne parle pas de 5 000 par jour. Nous parlons de 10 000 par an.”