Le représentant du GOP de Virginie-Occidentale, Mooney, annonce la course au Sénat de 2024

CHARLESTON, W.Va. (AP) – Le représentant américain de Virginie-Occidentale, Alex Mooney, n’a pas attendu longtemps pour annoncer sa candidature au Sénat en 2024.

Une semaine seulement après avoir été réélu pour un cinquième mandat au Congrès, le républicain soutenu par l’ancien président Donald Trump a déclaré mardi qu’il entrait dans la course pour le siège détenu par le seul démocrate encore en poste dans tout l’État de Virginie-Occidentale : le sénateur américain Joe. Manchin.

L’annonce n’était pas une surprise. Mooney tire depuis des mois sur Manchin, dont le profil a été rehaussé à l’échelle nationale par son rôle de vote swing sur plusieurs grands programmes de dépenses au sein du Sénat américain divisé. Manchin n’a pas encore annoncé officiellement s’il se représentera en 2024.

Mooney a ouvertement exprimé sa frustration après que Manchin ait approuvé le représentant républicain sortant David McKinley lors de la primaire de mai de l’État. Les deux membres du Congrès du GOP se sont opposés après que les pertes de population ont coûté à la Virginie-Occidentale un siège à la Chambre des États-Unis, et Mooney a gagné haut la main.

Mooney a peut-être ressenti le besoin d’annoncer rapidement comme un coup de semonce aux autres républicains envisageant la course. Le gouverneur Jim Justice et le procureur général Patrick Morrisey ont tous deux songé à haute voix à la possibilité de se présenter au siège de Manchin au Sénat.

“Un processus démocratique solide n’a jamais été aussi important pour notre pays et le sénateur Manchin encourage tous les candidats qui valorisent le service public à entrer dans la course”, a déclaré le directeur de la communication de Manchin, Sam Runyon, dans un communiqué mardi après l’annonce de Mooney.

Dans une interview avec l’AP avant les élections générales, Mooney a déclaré qu’une course au Sénat était quelque chose à envisager. Il a déclaré que le Parti démocrate de Virginie-Occidentale était «presque effacé», qualifiant Manchin de «déconnecté».

“Je ne sais pas à quel point vous devez être arrogant pour penser qu’en tant que sénateur démocrate américain, vous pouvez indiquer aux républicains qui votent aux primaires comment voter”, a-t-il déclaré.

Il y a moins de trois mois, il a publié une publicité télévisée «Mooney pour le Congrès» ciblant uniquement Manchin. L’annonce affirme que le démocrate “a vendu la Virginie-Occidentale” lorsqu’il a voté pour soutenir la loi sur la réduction de l’inflation du président Joe Biden.

«Soudain, Joe Manchin soutient le programme libéral de Joe Biden. Manchin soutient une législation qui augmentera nos impôts, taxera notre industrie du charbon et dévastera les communautés de Virginie-Occidentale », indique la publicité. “Alex Mooney ne laissera pas Joe Manchin et Joe Biden détruire notre industrie du charbon et dévaster la Virginie-Occidentale.”

Manchin a joué un rôle clé dans la rédaction de la loi sur la réduction de l’inflation, qui investit près de 375 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique, plafonne les coûts des médicaments sur ordonnance pour les bénéficiaires de Medicare et l’assurance maladie complémentaire en prolongeant les subventions fournies pendant la pandémie de coronavirus.

Mais Manchin, qui a reçu plus de contributions électorales de la part des sociétés de gazoducs au cours de ce cycle électoral que tout autre législateur, a obtenu des concessions sur le front climatique. Le projet de loi comprend des fonds pour encourager les énergies alternatives et pour renforcer les combustibles fossiles avec des mesures telles que des subventions pour les technologies qui réduisent les émissions de carbone.

Leah Willingham, l’Associated Press