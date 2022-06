Le représentant du GOP de Californie, Valadao, progresse dans le district de US House

LOS ANGELES (AP) – Le représentant David Valadao s’est qualifié vendredi pour un second tour en novembre dans un district à tendance démocrate de la vallée centrale de Californie, survivant au défi d’un collègue républicain qui a reproché au membre du Congrès d’avoir voté pour destituer le président de l’époque, Donald Trump.

Avec la plupart des votes comptés dans le 22e arrondissement, Valadao a obtenu environ 26% des voix, plusieurs points devant son rival républicain Chris Mathys.

L’avance de Valadao au second tour de novembre contre le démocrate Rudy Salas, un législateur de l’État, couronne une liste de courses compétitives dans les districts de Californie qui joueront dans la lutte pour le contrôle du Congrès cette année.

Valadao, qui n’a jamais été un loyaliste de Trump et met en évidence une séquence indépendante, a occupé son siège de 2013 à janvier 2019, l’a perdu pour un mandat, puis l’a récupéré lors d’un match revanche en 2020 avec le démocrate TJ Cox, malgré sa course dans un district fortement démocrate.

Son district nouvellement dessiné, le 22, a une forte inclinaison démocrate similaire. Mathys, un ardent partisan de Trump, a promis d’évincer Valadao pour son vote de destitution. Mais Trump ne s’est jamais engagé de manière significative dans la course et Valadao, un producteur laitier et fils d’immigrants portugais, avait l’approbation du GOP de l’État et le soutien du chef républicain de la Chambre Kevin McCarthy, qui est proche de Trump.

Valadao n’a pas soutenu le candidat Trump de l’époque en 2016, mais a ensuite soutenu sa réélection quatre ans plus tard.

Cependant, Valadao romprait parfois avec la Maison Blanche de Trump, notamment en critiquant l’administration pour les séparations familiales à la frontière. Il s’est présenté en 2020 en tant que “résolveur de problèmes indépendant” et dans une publicité a souligné son travail avec l’ancien président Barack Obama sur les problèmes d’eau critiques dans la région de la ceinture agricole.

Il a qualifié Trump de moteur de l’insurrection du Capitole du 6 janvier. La «rhétorique incitative de Trump était anti-américaine, odieuse et absolument une infraction impénétrable», a déclaré Valadao.

Les démocrates espèrent défendre leur fragile majorité à la Chambre lors des élections de mi-mandat qui punissent généralement le parti qui contrôle la Maison Blanche. Les cotes d’approbation du président Joe Biden ont chuté alors que les Américains font face à une inflation record, à une pandémie persistante et à la flambée des prix de l’essence.

Une autre des courses phares de l’État se déroulera dans un district à tendance démocrate au nord de Los Angeles, où le représentant républicain Mike Garcia aura une revanche avec le démocrate qu’il a vaincu il y a deux ans, l’ancien législateur Christy Smith.

Dans un district côtier étroitement divisé du comté d’Orange, la représentante démocrate Katie Porter, une star de l’aile progressiste du parti, affrontera le républicain Scott Baugh, ancien chef législatif de l’État.

Dans un quartier diversifié ancré dans le comté d’Orange, la représentante républicaine américaine Michelle Steel, une immigrante sud-coréenne, affrontera le démocrate Jay Chen. Le district, qui comprend la plus grande communauté vietnamienne américaine du pays, est largement considéré comme un casse-tête.

Michael R. Blood, l’Associated Press