Le représentant du GOP Banks se lance dans la course pour un siège ouvert au Sénat de l’Indiana

INDIANAPOLIS (AP) – Le représentant républicain Jim Banks, un défenseur combatif de l’ancien président Donald Trump, a annoncé mardi qu’il se présentait pour le siège du Sénat américain dans l’Indiana, libéré par le sénateur du GOP Mike Braun.

Banks est le premier candidat à entrer officiellement dans la course au Sénat depuis que Braun a déclaré en décembre qu’il renoncerait à une candidature à la réélection de 2024 et se présenterait à la place pour le poste de gouverneur de l’Indiana. L’annonce des banques intervient quelques jours après que Donald Trump Jr. et le Club anti-impôt pour la croissance basé à Washington ont commencé à attaquer l’ancien gouverneur de l’Indiana, Mitch Daniels, comme insuffisamment conservateur, tandis que Daniels se demande s’il doit également rechercher le siège au Sénat.

Les banques ont critiqué les républicains actuels du Sénat pour avoir trop coopéré avec l’administration Biden et autorisé l’adoption d’une facture de dépenses massive de 1,7 billion de dollars juste avant Noël.

“Je crois juste maintenant plus que jamais que nous avons besoin de conservateurs au Sénat qui vont se battre contre les politiques démocrates radicales au lieu de les suivre”, a déclaré Banks à l’Associated Press. “Les électeurs primaires républicains recherchent un combattant conservateur, quelqu’un pour aller à Washington et se battre pour les valeurs de la famille Hoosier et contre l’agenda radical, socialiste et éveillé que les démocrates poussent à Washington.”

Banks, 43 ans, a été élu pour la première fois au Congrès dans un district fortement républicain du nord-est de l’Indiana en 2016, un an après son retour d’un déploiement militaire de huit mois en Afghanistan avec la Réserve navale.

Il est depuis devenu un invité fréquent de Fox News Channel et un allié de Trump qui a voté contre la certification de la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle après qu’une foule de partisans de Trump ait pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier 2021. La présidente de la Chambre de l’époque, Nancy Pelosi, D-Calif. , des mois plus tard, il a rejeté le choix de Banks par le chef républicain Kevin McCarthy en tant que principal membre du GOP au sein du comité chargé d’enquêter sur l’insurrection meurtrière du Capitole, invoquant la nécessité de protéger «l’intégrité» de la revue.

Banks a soutenu McCarthy tout au long de son combat pour devenir président de la Chambre ce mois-ci et a maintenu des liens avec Trump, lui rendant visite depuis qu’il a quitté la Maison Blanche et le rejoignant lors d’un voyage en 2021 à la frontière américano-mexicaine. Banks a déclaré que la semaine dernière, il avait informé Trump – qui avait remporté l’Indiana par de larges marges en 2016 et 2020 – de sa décision de participer à la course au Sénat.

“Je lui ai dit que j’aimerais avoir son soutien, j’espère qu’il viendra dans l’Indiana et fera campagne avec moi”, a déclaré Banks. “J’étais fier de me battre à ses côtés pour les politiques et l’agenda de l’Amérique d’abord qu’il a poussés lorsqu’il était président et je crois fermement que nous devons revenir à cela.”

L’annonce de Banks pourrait être le début d’une course compétitive pour l’investiture républicaine dans l’État dominé par le GOP, avec un candidat potentiel étant la représentante d’origine ukrainienne Victoria Spartz, qui a parfois critiqué le gouvernement du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy depuis la Russie. L’invasion de l’Ukraine a commencé en février dernier.

Mais le facteur le plus important pourrait être de savoir si Daniels décide de participer à la course. Daniels, âgé de 73 ans, a terminé deux mandats en tant que gouverneur au début de 2013 avec des cotes d’approbation élevées et a terminé une décennie en tant que président de haut niveau de l’Université Purdue à la fin décembre.

Sans attendre la décision de Daniels, le conservateur Club for Growth a publié la semaine dernière une annonce remontant à son époque en tant que directeur du budget du président George W. Bush pour le critiquer d’avoir augmenté la dette fédérale. Il qualifie Daniels de “républicain de la vieille garde accroché aux anciennes habitudes du mauvais vieux temps”.

Le président du Club for Growth, David McIntosh, qui était membre du Congrès de l’Indiana dans les années 1990, a déclaré que le groupe aux poches profondes est “prêt à dépenser ce qu’il faut pour s’assurer que Hoosiers ait un conservateur dans ce siège au Sénat”.

McIntosh a déclaré que le groupe n’avait pas décidé de soutenir un candidat dans la course.

“Nous pensons très fort à Jim Banks”, a déclaré McIntosh. “Il est ce type de nouveau jeune dirigeant républicain que les gens recherchent.”

Mark Lubbers, un ami et conseiller de longue date de Daniels, a déclaré que le Club pour la croissance avait aidé à pousser les candidats républicains ratés alors que le parti n’avait pas réussi à reprendre le Sénat lors des élections de l’année dernière.

“C’est triste de voir que Jim Banks s’est jeté avec eux”, a déclaré Lubbers. « Et apparemment, ils pensent que c’est du génie politique de pousser l’ours avec un bâton pointu. Nous verrons comment cela fonctionne.

Les banques ont été désireuses de tirer sur les clivages politiques.

Son compte Twitter du bureau du Congrès a été suspendu pendant quelques semaines en 2021 après avoir répondu à un message sur la responsable de l’administration Biden, le Dr Rachel Levine, devenant le premier officier transgenre quatre étoiles des services en uniforme américains en écrivant: “Le titre de la première femme quatre -l’officier vedette se fait prendre par un homme.

Les banques se sont également alignées l’année dernière contre le veto du gouverneur républicain de l’Indiana, Eric Holcomb, sur un projet de loi interdisant aux femmes transgenres de participer à des sports scolaires pour filles. Il a exhorté les législateurs des États, qui ont ensuite annulé le veto, à “envoyer un message au reste de la nation que l’Indiana valorise les femmes”.

Tom Davies, l’Associated Press