Le REP Andrew Clyde est qualifié de « lâche » pour avoir prétendument refusé de serrer la main d’un flic hier qui a été battu avec un mât de drapeau et a subi une crise cardiaque lors de l’émeute du 6 janvier.

Clyde faisait partie des 21 républicains de la Chambre qui ont voté mardi contre la législation visant à décerner la médaille d’or du Congrès aux policiers qui ont protégé le Capitole des États-Unis lorsqu’il a été pris d’assaut par un groupe violent de partisans de Trump.

L’officier de DC Metropolitan Michael Fanone s’est volontairement précipité sur les lieux le 6 janvier Crédit : CNN

Il a dit que Rep Clyde a refusé de lui serrer la main Crédit : Rex

Fanone a subi une crise cardiaque après les violences Crédit : AP

L’officier du DC Metropolitan Michael Fanone, 44 ans, s’est volontairement précipité sur les lieux lorsque la violence a commencé à défendre les bâtiments du Capitole.

Il a affirmé que la réponse de Clyde à lui était comme donner le « doigt du milieu » aux forces de l’ordre et a déclaré qu’il allait « appeler » le membre du Congrès pour « avoir lancé des taureaux ** t vers le 6 janvier ».

Fanone a subi une commotion cérébrale et une légère crise cardiaque après avoir été étourdi à plusieurs reprises au bas de son crâne et battu avec un mât de drapeau.

Il a déclaré que depuis l’attaque, il souffrait d’un traumatisme crânien et d’un trouble de stress post-traumatique.

Fanone a parlé de sa journée au Capitole mercredi soir Crédit : CNN

Le flic a tenté de parler aux législateurs républicains Crédit : Getty

Depuis le 6 janvier, le flic est devenu l’une des principales voix à reculer alors que les législateurs républicains tels que Clyde ont tenté de minimiser la gravité de la violence.

Mercredi, il a été rejoint par l’officier de police du Capitole Harry Dunn alors qu’ils tentaient de rencontrer les 21 membres du GOP qui avaient voté contre leur attribution plus tôt dans la semaine.

Fanone a affirmé dans une interview qu’il avait reconnu Clyde dans un ascenseur et s’était approché de lui.

« J’étais très cordial. J’ai tendu la main pour lui serrer la main. Il m’a juste regardé », a déclaré Fanone à CNN.

« Je ne sais pas qui vous êtes », aurait répondu Clyde.

L’officier a déclaré qu’il s’était ensuite présenté et avait expliqué qu’il « avait subi un traumatisme crânien ainsi qu’une crise cardiaque après avoir été plusieurs fois tasé à la base de mon crâne, ainsi que sévèrement battu ».

Fanone a visité le Capitole des États-Unis mercredi Crédit : Getty

Fanone et la sénatrice Susan Collins Crédit : Getty

Fanone a déclaré à CNN qu’il avait ajouté qu’il avait également été dépouillé de son badge et de sa radio.

« À ce moment-là, le membre du Congrès s’est détourné de moi », a déclaré l’officier.

« Sa réponse n’était rien », a déclaré Fanone.

« Il s’est détourné de moi, a sorti son téléphone portable et a commencé à feuilleter les applications. »

Le flic a ajouté qu’il pensait que Clyde avait ouvert son application pour appareil photo et essayait d’enregistrer l’audio de la rencontre.

« Dès que les portes de l’ascenseur se sont ouvertes, il a couru aussi vite qu’il le pouvait comme un lâche », a affirmé Fanone.

Clyde a été qualifié de « dégoûtant » sur les réseaux sociaux après l’interview.

« #BREAKING L’officier Fanone vient de tomber sur @Rep_Clyde au Capitol (c’est le gars du » 6 janvier était une tournée typique « ). Fanone s’est présenté comme « quelqu’un qui s’est battu pour défendre le Capitole » et a tendu la main. Clyde a refusé de le secouer. Pour honorer Trump, @HouseGOP déshonorera la police », a tweeté le représentant Eric Swalwell.

Clyde a parlé d’appeler le 6 janvier une « insurrection » Crédit : Getty Images – Getty

« C’est vraiment incroyable », a ajouté le représentant Adam Kinzinger, qui fait partie des républicains qui ont voté pour une enquête jusqu’au 6 janvier.

« A également relayé une interaction qu’il a eue avec le chef de cabinet d’un autre membre qui était vraiment incroyablement mauvaise et irrespectueuse. »

Les membres du Congrès n’ont pas réussi à s’entendre sur les événements du 6 janvier, car une enquête indépendante sur les événements a été bloquée par les républicains du Sénat le mois dernier malgré la rupture de six rebelles du parti.

Clyde a été parmi les plus virulents en insistant sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une insurrection, ou que les actions de la foule étaient même si violentes.

Il a affirmé lors d’une audience à la Chambre en mai que c’était comme une « visite touristique normale » avec seulement « certains qui ont commis des actes de vandalisme ».

Clyde a minimisé la violence du 6 janvier Crédit : AFP

Le membre du Congrès affirme que c’était comme une « visite touristique normale » Crédit : AP

« En regardant les images télévisées de ceux qui sont entrés dans le Capitole et ont traversé le Statuary Hall, on a montré aux gens de manière ordonnée restant entre les chandeliers et les cordes de prendre des vidéos et des photos », a déclaré le républicain de Géorgie.

« Vous savez, si vous ne saviez pas que la séquence télévisée était une vidéo du 6 janvier, vous penseriez en fait que c’était une visite touristique normale. »

Fanone a déclaré qu’il avait pris son interaction avec Clyde mercredi « très personnellement ».

Il a affirmé que c’était une insulte à toutes les forces de l’ordre qui ont défendu les bâtiments de la capitale américaine contre la foule.

L’officier a ajouté qu’il avait également eu une altercation avec James Braid, chef de cabinet du représentant Matthew Rosendale.

Le membre du Congrès faisait également partie des 21 républicains qui ont voté contre la médaille d’or des officiers mardi.

Fanone a déclaré que Braid « était vraiment devenu agressif avec Harry ».

Le bureau de Rosendale a nié la réclamation au Washington Post.

Le bureau du représentant Clyde n’a pas répondu à une demande de commentaire de The Sun.