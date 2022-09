Le représentant Yednock, D-Ottawa, organise son premier Illinois Valley Connect!, une foire aux ressources communautaires gratuite, de 10 h à 14 h le mercredi 28 septembre au Lehigh Memorial Park à Oglesby.

Les agences nationales et locales, ainsi que les entreprises et organisations locales se réuniront au parc avec des tombolas, de la musique et des expositions visant à aider les gens à en savoir plus et à profiter des services et programmes pour les circonscriptions de tous âges et de tous horizons.

Les fournisseurs comprennent l’unité mobile Wellness on Wheels du ministère de la Santé publique de l’Illinois : offrant des vaccinations et divers examens de santé ; le nouveau programme Choose Copi du ministère des Ressources naturelles de l’Illinois, mettant en évidence les façons de préparer et de manger le poisson envahissant anciennement connu sous le nom de carpe asiatique ; Bureau du procureur général de l’Illinois sur la sensibilisation à l’escroquerie, bureau du contrôleur de l’Illinois et kiosques du Conseil des arts de l’Illinois, Illinois Valley Community College sur les opportunités éducatives locales, organisations locales de services sociaux, notamment Habitat for Humanity, Bridges, La Salle CASA, Horizon House et l’Illinois Food Pantry and Resources pour les aînés et les vétérans et des kiosques mettant en vedette des entreprises locales.

Le représentant Yednock a déclaré que l’idée de la foire aux ressources communautaires est née alors qu’il parlait avec les électeurs locaux cet été des besoins croissants dans le district.

“La pandémie de COVID-19 et la flambée des coûts de l’inflation ont fait des ravages sur de nombreuses personnes”, a déclaré Yednock. «Mais je sais qu’il existe de nombreuses organisations nationales et locales qui sont prêtes à aider. J’espère que tout le monde pourra venir gratuitement à Illinois Valley Connect le 28 septembre pour en savoir plus sur les excellents programmes et services disponibles ici même dans notre district, et passer un bon moment à se connecter avec leurs voisins.

Les exposants du salon sont toujours acceptés via le bureau de Yednock, en contactant Murri Briel à murribriel.staterepyednock@gmail.com.

Des mises à jour sur Illinois Valley Connect menant à l’événement du 28 septembre sont disponibles sur la page Facebook du représentant Yednock.