Le représentant d’État Dan Ugaste, Versiti Blood Center organisera une collecte de sang d’automne à Genève – Shaw Local

Le représentant d’État Dan Ugaste, R-Geneva, en partenariat avec le Versiti Blood Center of Illinois, organisera une collecte de sang de 15 h 30 à 18 h 30 le mardi 27 septembre au Stephen D. Persinger Recreation Center, 3507 Kaneville Road , à Genève, selon un communiqué.

Selon la Croix-Rouge américaine, toutes les deux secondes, une personne aux États-Unis a besoin de sang et/ou de plaquettes. Le groupe sanguin le plus souvent demandé par les hôpitaux est le type O et un don peut sauver plus d’une vie.

Les personnes qui donnent du sang doivent apporter une pièce d’identité – soit un permis de conduire, une pièce d’identité délivrée par l’État, une carte d’étudiant, un passeport, un visa ou une carte verte. L’ensemble du processus prend environ une heure, mais la collecte d’une unité de sang prend environ 10 minutes.

Les rendez-vous sont encouragés et peuvent être pris en ligne sur https://donate.illinois.versiti.org/donor/schedules/drive_schedule/5602137. Les électeurs peuvent appeler le 630-797-5530 pour toute question concernant l’événement.