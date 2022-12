Le représentant des enfants de la Colombie-Britannique demande une aide immédiate pour les enfants ayant des besoins spéciaux

Il y a trop d’enfants ayant des besoins spéciaux en Colombie-Britannique qui sont lésés ou laissés inadmissibles par les programmes d’aide et de soutien du gouvernement, dit le représentant indépendant des enfants de la province.

Des milliers d’enfants atteints de troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale, du syndrome de Down et d’un large éventail d’autres besoins de développement neurocognitif reçoivent peu ou pas de soutien de la province, a déclaré vendredi Jennifer Charlesworth.

Bien qu’elle appuie la récente décision du gouvernement néo-démocrate d’annuler un plan visant à éliminer progressivement le financement individuel pour les enfants autistes, elle a déclaré que le premier ministre David Eby devait également fournir des ressources équitables pour aider tous les enfants ayant des besoins spéciaux.

«Il y a de nombreuses familles en Colombie-Britannique avec des enfants qui ont des besoins spéciaux ou des besoins de soutien qui ne reçoivent aucun financement et aucun soutien dans le cadre du système actuel», a déclaré Charlesworth lors d’une conférence de presse virtuelle depuis Victoria. “Ces familles ont besoin d’aide maintenant.”

Eby a déclaré que la décision de maintenir le financement individualisé de l’autisme est intervenue après de récentes réunions avec des parents, des soignants, des groupes autochtones, des organisations de défense des droits de l’enfant et des experts qui ont fait pression sur le gouvernement pour qu’il perde les soutiens aux enfants.

Les parents d’enfants autistes demandent au gouvernement néo-démocrate et à la ministre de l’Enfance Mitzi Dean d’abandonner le plan depuis son annonce en octobre 2021.

La Colombie-Britannique avait annoncé qu’elle ouvrirait 40 soi-disant centres de connexions familiales, ou hubs, pour fournir des services aux enfants, au lieu de financer directement les parents, mais cela a été suspendu à l’exception de quatre emplacements pilotes.

Eby a déclaré la semaine dernière que le gouvernement travaillera avec les familles et les groupes de soins pour s’assurer que tous les enfants reçoivent le soutien dont ils ont besoin.

Charlesworth a déclaré qu’elle et les familles ayant des enfants ayant des besoins spéciaux attendaient le budget de février du gouvernement pour des augmentations de financement.

Le gouvernement a récemment prévu un excédent budgétaire de 5,7 milliards de dollars.

“Nous devons voir un engagement pour une augmentation du financement à long terme”, a déclaré Charlesworth, qui a reconnu qu’elle avait des “sentiments mitigés” sur le plan du gouvernement visant à maintenir le financement individualisé de l’autisme alors que d’autres enfants ne sont pas éligibles aux aides.

“Soyons clairs, le changement était et est toujours nécessaire de toute urgence”, a-t-elle déclaré. « Tous les enfants et les jeunes ont le droit d’être bien servis. Chaque enfant ayant des besoins spéciaux a le droit de profiter de la meilleure vie possible.

Charlesworth a déclaré que le maintien d’un financement individualisé pour l’autisme est vital, mais ce n’est qu’une partie d’un problème plus vaste où un plus large éventail d’enfants a également besoin d’aide.

— Dirk Meissner, LA PRESSE CANADIENNE

