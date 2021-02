WASHINGTON – Le représentant Ro Khanna, D-Californie, est entré dans le débat sur l’administration des vaccins COVID-19 en une seule dose et le report d’une deuxième dose, exhortant l’administration du président Joe Biden à envisager une nouvelle stratégie de vaccination pour distribuer plus de doses aux Américains .

Dans une lettre envoyée mercredi à la directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Rochelle Walensky et au coordinateur du groupe de travail COVID-19, Jeffrey Zients, Khanna les a exhortés à travailler avec le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation, un comité des CDC, « pour se réunir et examiner données « sur l’efficacité des vaccinations à dose unique. Khanna est le premier législateur à appeler publiquement l’administration Biden à envisager la stratégie dans l’espoir de déclencher un débat sur la question au milieu d’un déploiement cahoteux des vaccins COVID-19.

«Chaque personne que nous vaccinons aujourd’hui est une vie potentiellement sauvée. Si les données cliniques soutiennent un schéma de vaccination efficace à une dose, cela pourrait presque doubler notre nombre de vaccinations quotidiennes, simplifier l’administration et réduire les décès dus au COVID-19 à long terme», a-t-il écrit .

La position de Khanna est en contraste avec l’administration Biden, qui a soutenu l’administration des deux doses du vaccin dans le délai recommandé de 28 jours pour le vaccin Moderna / BioNTech et de 21 jours pour le vaccin Pfizer.

Certains experts médicaux ont préconisé de donner le vaccin Moderna et Pfizer / BioNTech dans des schémas à dose unique plutôt que les deux doses actuellement recommandées afin de renforcer rapidement l’immunité chez les Américains.

«Nous voulons toujours recevoir deux doses chez tout le monde, mais je pense qu’à l’heure actuelle, avant cette poussée, nous devons administrer autant de doses uniques que possible à autant de personnes de plus de 65 ans que possible, afin de réduire les maladies graves et les décès qui va se produire dans les semaines à venir « , a déclaré Michael Osterholm, un épidémiologiste qui a conseillé l’équipe de transition de Biden, lors du » Meet the Press « de dimanche, faisant référence à une augmentation potentielle des cas à mesure que de nouvelles variantes de COVID-19 se propagent.

Et Robert M. Wachter, directeur du département de médecine de l’Université de Californie à San Francisco, et Ashish K. Jha, le doyen de la Brown University School of Public Health, ont écrit dans un éditorial du Washington Post le 3 janvier. , « Nous devrions donner aux gens une seule vaccination maintenant et reporter leur deuxième injection jusqu’à ce que davantage de doses de vaccin deviennent disponibles », en raison des contraintes actuelles d’approvisionnement en vaccins.

Les responsables de l’administration Biden ont déclaré lundi qu’ils ne prévoyaient pas de modifier leur stratégie pour administrer deux doses du vaccin.

Walensky, le directeur du CDC, a déclaré aux journalistes « que nous devrions suivre la science » dans le déploiement des vaccins, et a noté qu’il y avait une « préoccupation constante que nous verrions l’émergence de plus de variantes s’il y avait un virus de bas niveau et qu’il était autorisé à muter. . «

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a réitéré la politique actuelle concernant l’obtention de deux doses en cas de «traitement avec un régime à deux doses» comme Pfizer / BioNTech et Moderna, affirmant que «la première priorité sera toujours de faire en sorte que les personnes qui ont reçu leurs premières doses reçoivent leurs secondes doses. Ensuite, des doses supplémentaires seront administrées au prochain groupe de personnes qui recevront leurs premières doses. »

« Il n’y a pas de doses qui traînent », dit-il. « Une dose disponible va entrer dans le bras de quelqu’un. »

Khanna a déclaré à USA TODAY dans une interview téléphonique qu’il souhaitait que le CDC examine cette question en raison d’un « incendie à cinq alarmes » potentiel, le pays étant confronté à une autre augmentation des cas de COVID.

Le pays « devra prendre des décisions pour sauver des vies » et avait besoin d’une « approche basée sur les données », a-t-il déclaré.

Khanna a reconnu certaines inquiétudes concernant un sentiment potentiellement faux de sécurité parmi les personnes qui ont reçu une dose unique, mais a fait valoir que, compte tenu de la gravité de la pandémie jusqu’à présent, « les gens ne vont pas être bercés par la complaisance » ou être confus au sujet d’une deuxième dose.

Interrogé sur la position de l’administration Biden et ses inquiétudes quant à une dose unique ne protégeant pas contre les mutations, Khanna a déclaré « diffusons les données », ajoutant que c’était une question qui devrait être discutée ouvertement.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont mis à jour leurs directives sur les vaccinations à la fin du mois de janvier pour dire que la deuxième dose d’un vaccin à deux doses peut être administrée jusqu’à 6 semaines après la première.

Les vaccins à ARNm COVID-19 développés par Pfizer / BioNTech et Moderna nécessitent deux doses, respectivement espacées de trois semaines et d’un mois. Mais les deuxièmes tirs peuvent encore être administrés au-delà de cette période, jusqu’à 42 jours après le premier, a déclaré vendredi le CDC. Il n’y a pas de données sur les doses administrées après cette période.

L’agence a également déclaré qu’une personne peut recevoir un vaccin différent pour le deuxième vaccin uniquement dans des «situations exceptionnelles» où le vaccin de première dose est inconnu ou indisponible. Les essais cliniques n’ont pas évalué l’innocuité ou l’efficacité des vaccins interchangeables.

Contribution: Michael James, Ryan Miller et Grace Hauck