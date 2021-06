Le représentant démocrate Donald Payne déchiré pour avoir porté un t-shirt Captain America et des BOXERS dans une pièce en désordre lors de la réunion Zoom du Congrès

Les expressions faciales foudroyées d’un législateur en disaient long alors qu’un collègue sortait du lit alors qu’une réunion budgétaire officielle du comité virtuel était en cours.

Le membre du classement Kat Cammack de Floride a couvert sa bouche à mâchoires molles tout en se reculant alors que le collègue du New Jersey, le représentant Donald Payne, sortait d’un lit échevelé lors d’une réunion budgétaire virtuelle officielle – et pendant un temps s’est levé pour montrer son boxer bleu un t-shirt Captain America.

La membre du classement Kat Cammack de Floride abasourdie en regardant le représentant Donald Payne du New Jersey se lever d’un lit en boxer et d’un t-shirt Captain America lors de la réunion budgétaire du comité Crédit : Twitter/@Joelmpetlin

Payne se tient près d’une caméra sur un appareil numérique alors qu’une réunion officielle Zoom était en cours Crédit : Twitter/@RepBethVanDuyne

Tous les autres législateurs semblaient être vêtus d’une tenue de soirée avec les étoiles et les rayures derrière eux et ne semblaient pas remarquer la salutation personnelle de Payne alors que la représentante Yvette Clarke de New York lisait à haute voix des remarques préparées.

La réunion a également été marquée par le témoignage du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

Payne a finalement disparu du cadre de la caméra et a rejoint la procédure tout comme Sec. Mayorkas répondait aux questions.

Mais Payne avait changé sa tenue vestimentaire, et a été vu vêtu d’une chemise et d’une cravate ; cependant son lit à l’arrière-plan est resté défait.

Le représentant Payne a publié une déclaration soulignant que son « objectif a toujours été le bien public et mon travail pour améliorer la vie de mes électeurs et de tous les Américains, quelles que soient les circonstances »

L’arrière-plan du membre du Congrès était un lit défait tandis que d’autres membres du comité de la sécurité intérieure étaient assis devant le drapeau américain Crédit : Twitter/@RepBethVanDuyne

Le membre du Congrès Payne a quitté le cadre de la caméra et est réapparu en chemise et cravate Crédit : Twitter/@RepMattGaetz

Un porte-parole de Payne a vérifié que le membre du Congrès était le somnambule de la vidéo Zoom avec la tenue sur le thème des super-héros Marvel diffusée sur C-SPAN3 jeudi matin, selon Breitbart News.

Le bureau du membre du Congrès Payne a fait une déclaration en réponse à sa performance de réveil alors qu’il était membre du comité de la Chambre des États-Unis sur la sécurité intérieure pour discuter de l’exercice 2022

Il se lit comme suit : « En tant que fonctionnaire, mon objectif a toujours été le bien public et mon travail pour améliorer la vie de mes électeurs et de tous les Américains, quelles que soient les circonstances. »

L’incident a été partagé et sommairement décrit par des collègues de l’autre côté de l’allée.

La représentante républicaine Beth Van Duyne du Texas et le représentant Matt Gaetz de Floride se sont jetés sur l’approche du législateur occasionnel pour faire les affaires du peuple.

Gaetz a tweeté le hashtag : « #congressionalzoomfails. »

La représentante Beth Van Duyne du Texas a publié la vidéo sous la légende : « Une autre raison pour laquelle les démocrates devraient quitter Zoom et retourner au travail.

« #Le combat est réel«

Les retombées de la tenue de réveil du représentant Payne ont été largement critiquées par les citoyens et les polonais Crédit : Twitter/@Joelmpetlin

« C’est une façon de » s’élever et de rechercher la reconnaissance « , je suppose », a déclaré le GOP Whip Brett Horn de la Louisiane.

Joel Prylin, surintendant du district scolaire de Kiryas dans le nord de l’État de New York, a posté sur Twitter en réponse à l’écriture de la vidéo : « Il est grand temps de s’habiller et d’aller au bureau. Surtout nos élus. »

En mars, Payne a été surpris en train de faire la sieste devant la caméra pendant que le sous-comité de l’aviation se réunissait sur Zoom, selon Fox News.

Un membre du personnel de Payne, Sam Morgante, s’est défendu contre les critiques et a accusé les autres de honte corporelle.

« Hé, membre du Congrès, représentante Payne, directeur législatif de Jr. ici. Ce n’est un secret pour personne qu’en tant que diabétique, le membre du Congrès a des problèmes de poids. Mais nous essayons de nous en tenir à la politique ici au Congrès », aurait déclaré Morgante sur Twitter, Fox News signalé.

Le tweet semblait avoir été effacé.