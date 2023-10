WASHINGTON — Après des mois d’insinuations, le représentant Dean Phillips a annoncé jeudi qu’il défierait le président Joe Biden pour l’investiture démocrate à la présidence.

Le démocrate du Minnesota a fait cette annonce en un entretien avec Actualités CBS. Lorsqu’on lui a demandé s’il se présenterait à la présidence l’année prochaine, Phillips a répondu : “Je le suis. Je dois le faire.”

“Je ne resterai pas les bras croisés, je ne resterai pas silencieux face à des chiffres qui indiquent si clairement que nous serons confrontés à une urgence en novembre prochain”, a ajouté Phillips.

La campagne de Biden n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires jeudi soir.

Phillips, 54 ans, a été un fervent critique de la candidature à la réélection de Biden, citant le souhait d’un dirigeant plus jeune pour remplacer le président de 80 ans, et a déjà appelé d’autres candidats à le défier.

“En tant que démocrate, j’adore Joe Biden. Il a sauvé ce pays. Il peut consolider son héritage”, a déclaré Phillips dans une interview en août sur “Meet the Press” de NBC News. “Mon véritable appel à l’action en ce moment ne concerne pas moi. L’appel à l’action est de demander au président de passer le flambeau.”

“Entrez à la primaire, mes amis”, a ajouté Phillips plus tard dans l’interview. “Tous ceux qui sont sur le banc, rencontrent le moment. N’attendez pas cinq ans. Nous avons besoin de vous maintenant.”

Cette décision intervient alors que Biden fait face à une stagnation des taux d’approbation en raison des inquiétudes des électeurs concernant l’économie et l’âge du président, bien que la Maison Blanche ait été dédaigneuse envers une éventuelle candidature de Phillips à la présidentielle dans le passé.

Interrogé par un journaliste lors d’un conférence de presse Mardi, si le président avait une réaction aux informations selon lesquelles Phillips se préparait à participer à la course, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré qu’elle ne parlerait pas de politique électorale, mais a apprécié le soutien “presque à 100” du membre du Congrès à Biden.

Phillips a démissionné de son poste de leader démocrate à la Chambre des représentants début octobre, affirmant qu’il lui paraissait approprié de se retirer pour éviter les distractions, car ses “convictions relatives à la course à la présidentielle de 2024 ne concordent pas avec celles de la majorité de mon caucus”.

Le membre du Congrès pour son troisième mandat est membre du Problem Solvers Caucus, un groupe bipartisan de législateurs qui vise à travailler de l’autre côté. Avant de siéger au Congrès, Phillips a travaillé pour de petites startups, dirigé l’entreprise familiale et aidé à développer l’activité de Talenti Gelato, selon le membre du Congrès. Biographie sur son site Internet.

Phillips a fait basculer son siège actuel au Congrès en bleu lorsqu’il a été élu en 2018 en battant le président sortant Erik Paulsen 55,7 % à 44,3 %.

Ron Harris, membre du Comité national démocrate, s’est lancé dans la course au début du mois pour le siège au Congrès actuellement détenu par Phillips.

“Notre communauté mérite un leadership démocrate fort et efficace, prêt à se tenir aux côtés du président @JoeBiden et à agir pour les familles de travailleurs”, a déclaré Harris. posté à X en annonçant sa course.