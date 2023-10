Phillips a pris plusieurs mesures pour consolider sa propre course ces dernières semaines, notamment sensibilisation des employés potentiels et les meilleurs démocrates du New Hampshire. Il est aussi a dit à d’autres membres de la Chambre qu’il envisage de lancer un défi à Biden.

Phillips et son porte-parole n’ont pas répondu aux demandes de commentaires immédiates.

Mais sa candidature potentielle suscite déjà la colère et la frustration parmi les démocrates de Washington et du New Hampshire, qui soutiennent qu’un tel défi affaiblit inutilement Biden alors qu’il se tourne vers une difficile bataille de réélection.

représentant Annie Kuster (DN.H.) et Phillips ont discuté de son éventuel principal défi, et Kuster a fait part de ses préoccupations au législateur, selon des sources proches des conversations.

Les autres membres de sa délégation du Minnesota semblaient résignés à cette éventualité.

« Dean va faire ce qu’il veut », a déclaré Rep. Betty McCollum (D-Minn.), qui a ajouté qu’elle avait dit à Phillips qu’elle soutenait Biden. « C’est un pays libre, et si c’est là que réside son cœur et qu’il veut le faire, alors il devrait le faire. »

Un événement vendredi prochain coïncide avec la date limite pour se présenter à la présidentielle dans l’État, mais la date limite est déjà passée pour participer aux primaires du Nevada, un autre État à avoir présenté des candidatures parmi les premiers.

La décision de Phillips arrive à un moment particulièrement difficile pour le New Hampshire, qui était déchu de son statut primaire de premier au pays par le Comité national démocrate. Le mois dernier, la DNC a voté le New Hampshire comme « non conforme » dans ses projets d’aller de l’avant avec une primaire non sanctionnée devant la Caroline du Sud, qui a été élevée à la première place par le DNC l’année dernière.

Cette décision, reconnaissent en privé certains démocrates du New Hampshire, pourrait laisser la possibilité à un challenger principal, comme Phillips, de remporter la première élection présidentielle – même si elle ne comporte aucun délégué du DNC.

« Les électeurs du New Hampshire ne vont pas se couper le nez pour se venger », a déclaré Terry Shumaker, ancien ambassadeur et vétéran de plusieurs campagnes présidentielles démocrates dans le New Hampshire. « Les démocrates et les indépendants du New Hampshire reconnaissent que Biden a fait un très bon travail. »

« Phillips peut essayer [to exploit the calendar], mais il aurait dû commencer il y a six mois », a ajouté Shumaker. « Franchement, je pense que c’est trop tard. »

Les principaux démocrates du New Hampshire s’attendent à ce qu’une campagne écrite soit lancée au nom de Biden, qui ne devrait actuellement pas figurer sur le bulletin de vote.

Certains démocrates qui étaient de fervents partisans de Biden ont exprimé leur exaspération à l’idée que Biden ait attiré autant de challengers.

représentant Emmanuel Cleaver (D-Mo.) s’est dit « alarmé » par les challengers de Biden et la possibilité qu’un tiers spoiler puisse se présenter aux élections générales.

« S’ils se présentent aux élections générales, ils vont nuire énormément à la probabilité que Biden puisse gagner, ce qui signifie que Trump gagne », a-t-il déclaré. « Je ne comprends pas ceux qui ressentent le besoin de défier un président qui réussit. »

D’autres pensaient que Biden ignorerait un éventuel lancement de Phillips, tout comme il l’a fait avec Marianne Williamson et Robert F. Kennedy Jr., qui ont récemment quitté le Parti démocrate.

« Plus on est de fous, plus on est de fous », a plaisanté le représentant. Jim Clyburn (DS.C.), un proche allié de Biden.