Le représentant démocrate Dean Phillips du Minnesota a lancé une candidature à la Maison Blanche lors d’une interview à CBS News publiée jeudi soir, défiant le président Joe Biden en 2024.

Phillips envisageait sa candidature depuis des mois, invoquant des inquiétudes concernant l’âge et l’éligibilité de Biden, ainsi que le manque d’alternatives dans le domaine démocrate. Le membre du Congrès a annoncé sa campagne présidentielle lors d’un entretien avec Robert Costa de CBS News, où il a insisté sur le fait que 2024 devait être « une question d’avenir ».

“Je suis. Je dois le faire », a déclaré Phillips à Costa lorsqu’on lui a demandé s’il se présentait à la présidence. « Je pense que le président Biden a fait un travail spectaculaire pour notre pays. Mais il ne s’agit pas du passé. C’est une élection qui porte sur l’avenir. Je ne resterai pas les bras croisés, je ne resterai pas silencieux face à des chiffres qui indiquent si clairement que nous serons confrontés à une urgence en novembre prochain.» (EN RELATION : « J’y réfléchis » : le représentant démocrate pèse la candidature présidentielle au milieu des inquiétudes concernant Biden, domaine principal)

Phillips a récemment contacté le président du Parti démocrate du New Hampshire, Ray Buckley, et a contacté des collaborateurs potentiels pour développer sa campagne au sein de l’État avant son lancement.

RUPTURE : Le représentant Dean Phillips (D-MN) se présente à la présidence, défiant le président. Biden dans la course aux primaires démocrates. Il dit @costareports et @CBSMornings il ne « restera pas silencieux » car les chiffres des sondages « indiquent si clairement que nous allons être confrontés à une urgence en novembre prochain ». pic.twitter.com/7tP0QJaKgJ – CBS Matins (@CBSMornings) 27 octobre 2023

Phillips a été l’un des premiers élus démocrates à mettre en garde contre la candidature de Biden à sa réélection lorsqu’il a appelé à un « changement de génération » en juillet 2022. Le membre du Congrès a également exprimé sa préoccupation quant au fait que la candidature de Biden pourrait rendre la Maison Blanche à l’ancien président Donald Trump, qui a mené le président pour une éventuelle revanche en 2024 dans une série de récents sondages nationaux et d’États du champ de bataille.

La vraie politique claire moyenne pour une primaire nationale démocrate en 2024, sur la base de sondages menés entre le 12 et le 23 octobre, indique que Biden a 70,3 % de soutien, suivi de l’auteur d’auto-assistance Marianne Williamson à 9 %. Robert F. Kennedy Jr. obtenait environ 14 % des voix avant le passage de sa campagne du statut de démocrate à celui d’indépendant le 9 octobre.

Phillips fait un pas a quitté son poste de coprésident du comité de politique et de communication démocratique de la Chambre le 1er octobre avant son annonce présidentielle, citant les « convictions » qu’il avait concernant l’élection de 2024.

Le membre du Congrès a été le premier élu en 2018 lorsqu’il a évincé le représentant républicain Erik Paulsen de 56 % à 44 %, et a récemment obtenu sa réélection en 2022 par près de 20 points. Phillips est également un homme d’affaires qui a ouvert un café, contribué à la création d’une entreprise de glaces et dirigé la distillerie familiale.

