Le représentant démocrate américain Gomez triomphe dans le district de Californie

LOS ANGELES (AP) – Le représentant démocrate américain Jimmy Gomez a battu samedi son rival démocrate David Kim dans un district de Los Angeles après une bataille sur le flanc progressiste du parti.

Avec presque tous les bulletins de vote comptés, Gomez avait 51,3% contre 48,7% pour Kim, soit une marge d’environ 3 000 voix.

La course était une revanche de 2020 lorsque Gomez a battu Kim, un avocat spécialiste de l’immigration. Selon les règles primaires de la Californie, seuls les deux premiers se qualifient pour les élections de novembre, qui ont déclenché le combat entre deux démocrates.

Le 34e arrondissement, fortement démocrate, est un méli-mélo urbain diversifié de quartiers qui recoupe les revenus, les groupes raciaux et ethniques. Il comprend le centre-ville de Los Angeles, Koreatown et fortement Latino Boyle Heights.

Moins de 1 électeur sur 10 dans le district sont des républicains, plus de 60% sont des démocrates et la plupart des autres sont des indépendants qui penchent vers les démocrates.

Plus tôt cette semaine, les républicains ont repris le contrôle global de la Chambre en atteignant le seuil de 218 sièges pour une majorité. Le résultat dans le district de Los Angeles n’influence pas l’équilibre des pouvoirs puisque les deux candidats étaient démocrates.

Le décompte n’est pas encore terminé dans une poignée d’autres courses indécises.

La campagne de Gomez l’a présenté comme “le progressiste éprouvé qui livre pour nous”, et son site Web comprend des photos de lui avec le sénateur du Vermont Bernie Sanders et la représentante démocrate de New York Alexandria Ocasio-Cortez. Il met en lumière qu’il soutient les propositions de changement climatique Medicare-for-all et Green New Deal.

Kim a soutenu les soi-disant chèques de revenu de base universels de 1 000 $ par mois pour chaque adulte, l’assurance-maladie pour tous et la construction de 12 millions de logements financés par l’État sur 10 ans.

