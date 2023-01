Le représentant démocrate Adam Schiff lance une offre pour le siège californien de la sénatrice Dianne Feinstein

Le représentant Adam Schiff, qui a mené un effort de destitution contre l’ancien président Donald Trump, se présente au Sénat en 2024 pour le siège actuellement occupé par sa collègue démocrate californienne Dianne Feinstein.

“Je vais au Sénat américain pour me battre pour les travailleurs, pas pour les riches ou les entreprises qui n’ont pas besoin d’une autre voix au Congrès”, a déclaré Schiff dans un communiqué de presse jeudi dévoilant sa candidature au Sénat.

L’annonce de Schiff a joué son rôle de principal antagoniste de Trump, décrivant le mouvement politique de l’ancien président comme une menace majeure pour le pays.

“J’aimerais pouvoir dire que la menace des extrémistes MAGA est terminée. Ce n’est pas le cas. Le Parti républicain d’aujourd’hui étripe la classe moyenne, menaçant notre démocratie”, a déclaré Schiff dans une vidéo accompagnant son annonce.

“Ils ne vont pas s’arrêter. Nous devons les arrêter. C’est pourquoi je suis candidat au Sénat américain. La lutte n’est pas terminée. Ni pour moi, ni pour eux, ni pour notre pays”, a-t-il déclaré.

L’annonce du démocrate de 62 ans est intervenue alors que Feinstein, la titulaire de 89 ans, n’a toujours pas dit si elle se représenterait.

Mais ses collègues démocrates n’attendent pas sa décision. La candidature de Schiff au Sénat fait suite à l’annonce de la représentante démocrate Katie Porter selon laquelle elle fera campagne pour le siège de Feinstein. La sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., a déjà approuvé Porter.

Schiff représente son district de la région de Burbank au Congrès depuis 2001 et a été président du prestigieux House Intelligence Committee de 2019 jusqu’à ce que les républicains obtiennent le contrôle majoritaire de la chambre après les mi-mandats de novembre.

Mardi, le président de la Chambre nouvellement élu, Kevin McCarthy, R-Calif., bloqué Schiff et un autre démocrate californienRep. Eric Swalwell, de siéger au Comité du renseignement au 118e Congrès.

La campagne de Porter n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur l’annonce de Schiff. Un porte-parole du bureau de Feinstein a refusé de commenter.

La présidente de la Chambre de l’époque, Nancy Pelosi, D-Californie, a fait appel à Schiff pour servir de responsable principal de la destitution pour le premier procès de destitution de Trump au Sénat au début de 2020. Trump avait été destitué à la Chambre pour des articles d’abus de pouvoir et d’obstruction au Congrès, tous deux de qui découlait des efforts du président de l’époque pour que l’Ukraine annonce des enquêtes sur ses rivaux politiques.

“Vous ne pouvez pas faire confiance à ce président pour faire ce qu’il faut, pas une minute. Pas pour une élection. Pas pour le bien de notre pays. Il ne changera pas, et vous le savez”, a déclaré Schiff à propos de Trump dans son discours passionné. plaidoirie finale en destitution.

Le Sénat a acquitté Trump – une décision qu’il répétera un an plus tard, après que Trump a été destitué une deuxième fois pour incitation à l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021.

Schiff a qualifié son travail dans le procès de “le plus gros travail de ma vie” dans sa vidéo d’annonce jeudi.

Dans ce qui est susceptible de devenir une course surpeuplée et coûteuse pour un siège au Sénat dans l’État le plus peuplé du pays, Schiff a juré de ne pas accepter “un centime” de dons des comités d’action politique des entreprises. La semaine dernière, Schiff et d’autres démocrates introduit un amendement constitutionnel pour renverser le précédent de la Cour suprême qui autorisait les dépenses illimitées des entreprises dans les campagnes politiques.