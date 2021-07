Le représentant demande au Congrès de tenir des auditions sur les observations d’ovnis après que le rapport tant attendu n’ait été « non concluant »

Un législateur DÉMOCRATE a déclaré qu’il souhaitait que le Congrès tienne des audiences sur les ovnis après que le rapport tant attendu sur les observations n’ait été « non concluant ».

Le membre du Congrès André Carson a déclaré qu’il « espère » que dans « un avenir très proche » il y aura une session publique pour discuter des résultats.

Le membre du Congrès André Carson a déclaré qu'il souhaitait que le Congrès tienne des auditions sur les observations d'OVNI

Le démocrate a déclaré dimanche à Face The Nation qu’il serait « arrogant de dire qu’il n’y a pas de vie là-bas ».

Il a ajouté : « Je crois certainement qu’il y a quelque chose dans l’étendue de l’univers. Maintenant, la question est : y a-t-il de la vie dans notre système solaire ?

« Peut-être que les lunes de certaines de nos planètes nous donneront des indices. Peut-être qu’il y a une vie microbienne. Peut-être qu’il y a de la vie dans certains des océans des lunes.

« Nous le saurons très bientôt, espérons-le. »

Les commentaires de Carson sont venus après que le gouvernement américain a publié son rapport sur des phénomènes aériens non identifiés qui ont confirmé que les objets volants peuvent être une menace pour la sécurité nationale.

Le législateur a qualifié ce rapport de « non concluant », ajoutant : « Ce que nous savons, c’est qu’il y a eu près de 150 observations… 80 de ces observations ont été détectées avec certaines des meilleures technologies que le monde ait jamais vues.

« Et nous ne pouvons pas exclure quelque chose d’un autre monde, mais c’est un très petit pourcentage. »

Notant qu’il est « curieux » que de nombreuses observations aient eu lieu à proximité de bases militaires, il a ajouté : « Nous ne voulons pas que nos adversaires aient, un, une avance technologique sur nous en termes de ce qu’ils peuvent faire avec leurs capacités.

« Si c’est d’un autre monde, nous devons prendre en compte nos progrès en termes de technologie de téléphonie mobile et pourquoi ces images ne sont-elles pas capturées ?

« Nous devons penser aux près de 4 000 satellites qui orbitent actuellement autour de la Terre. La plupart de ces satellites sont équipés de caméras.

« Pourquoi aucune de ces informations n’a-t-elle été divulguée ? Et donc nous voulons toujours nous assurer que nos adversaires n’ont pas d’avantage technologique sur nous, mais nous ne pouvons toujours pas exclure que 2 à 6 % qui pourraient être quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer, peut-être même d’un autre monde. »

Il semble que le département américain de la Défense (DoD) se prépare à mettre en place une nouvelle unité dédiée aux phénomènes étranges, similaire aux agences secrètes de la série télévisée à succès The X-Files et de la série de films Men in Black.

Les responsables du DoD ont publié une note à la fin du mois dernier qui déclarait qu’ils chercheraient désormais à « officialiser » les enquêtes sur les OVNIS, souvent maintenant appelés phénomènes aériens non identifiés (UAP).

Les responsables du renseignement ont publié le mois dernier le rapport très attendu qui examinait 144 observations de « phénomènes aériens non identifiés ».

Mais, le gouvernement américain n’a pu identifier qu’un incident avec une « confiance élevée » – un gros ballon qui se dégonfle.

Cette affaire a été mise sur le compte d’« encombrement aérien ».

Le rapport a déclaré qu’il n’avait trouvé aucune preuve que les PAU résultaient de visiteurs étrangers ou de pays étrangers – bien qu’ils ne sachent pas ce qu’ils étaient.

Il a déclaré : « Nous n’avons aucune indication claire que l’un de ces phénomènes aériens non identifiés fait partie d’un étranger [intelligence] programme de collecte, et nous n’avons pas de données claires indiquant une avancée technologique majeure par un adversaire potentiel. »

Mais, cela ne pouvait exclure aucune des hypothèses potentielles.

Le rapport récemment publié indique que les observations aériennes inexpliquées pourraient être des avions secrets de Chine ou de Russie – ou un groupe terroriste « non gouvernemental ».

Le dossier contient une section classifiée qui n’est pas disponible pour les médias et le public à lire.