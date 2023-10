Le représentant Dean Phillips quitte la direction démocrate de la Chambre après avoir exhorté à défier Biden

Le représentant Dean Phillips du Minnesota quitte son poste de leader démocrate à la Chambre des représentants, une sortie motivée par son appel infructueux à un parti viable pour l’élection présidentielle de 2024.

Phillips, de Minnetonka, une banlieue de Twin Cities à l’ouest de Minneapolis, a reconnu qu’il avait peu de chances contre le président Joe Biden dans un communiqué publié dimanche.

« Mes convictions concernant la course à la présidentielle de 2024 ne concordent pas avec celles de la majorité de mon caucus, et j’ai jugé approprié de me retirer des dirigeants élus pour éviter toute distraction inutile à une période critique pour notre pays », a-t-il déclaré.

Alors qu’il quitte son poste de coprésident du Democratic Policy and Communications Caucus, Phillips a déclaré qu’il resterait membre du Democratic Caucus, et il a salué le leadership du leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries de New York.

Axios a annoncé pour la première fois la nouvelle de son départ de la direction.

Phillips a été l’un des rares démocrates à contester le soutien par ailleurs ferme du parti à la campagne de réélection de Biden, arguant que, même si le président bénéficie des avantages du mandat, il est trop vieux à 80 ans.

« Vu son âge, il est absurde que nous ne promouvions pas la concurrence mais que nous essayions de l’éteindre », a-t-il déclaré. Politique en février.

Phillips, 54 ans, a lancé l’idée de se diriger lui-même et de rencontrer des donateurs cet été pour tester le terrain. « Je ne l’ai pas exclu », a-t-il déclaré à Steve Schmidt, analyste politique de longue date de MSNBC, sur son podcast non affilié, « The Warning », publié le 25 septembre.

Biden est toujours confronté à d’autres défis au sein du parti – de l’auteur Marianne Williamson et du militant anti-vaccin Robert F. Kennedy Jr. Les sondages le placent au coude à coude avec l’ancien président Donald Trump dans une éventuelle revanche.

Phillips est une vétéran du marketing d’entreprise et de l’image de marque dont la grand-mère était Pauline Esther Phillips, mieux connue sous le nom de chroniqueuse-conseil Dear Abby.

Il a utilisé sa position de leader pour appeler le Congrès et son parti à accueillir les jeunes Américains et les nouvelles idées. Dans le même temps, ses positions politiques s’écartent rarement de celles de Biden.

L’année dernière, alors qu’il remettait en question l’opportunité de soutenir un second mandat, il a appelé Biden « homme de décence, de bons principes, de compassion, d’empathie et de force. »