Le représentant Dean Phillips du Minnesota se lance dans la course à la Maison Blanche en 2024 avec un défi de longue haleine aux primaires démocrates contre le président Biden.

Le lancement de la campagne par l’homme d’affaires millionnaire et co-fondateur d’une entreprise de glaces devenu démocrate pour trois mandats à la Chambre des représentants intervient alors que le président de 80 ans continue de souffrir d’une cote de popularité sous-marine parmi de nombreux Américains et fait face à de sérieuses inquiétudes quant à son endurance physique et mentale. .

Phillips a déposé jeudi des documents auprès de la Commission électorale fédérale pour mettre officiellement en place sa campagne présidentielle, et son site Web www.dean24.com a été mis en ligne dans la soirée.

“Je le suis. Je dois le faire”, a déclaré Phillips, 54 ans, lorsqu’on lui a demandé dans une interview avec CBS News s’il était candidat à la présidence. L’interview enregistrée devrait être diffusée vendredi matin.

Vendredi matin, Phillips, qui représente un district du Congrès dans la banlieue de Minneapolis, déclarera officiellement sa candidature dans le New Hampshire, l’État qui, depuis un siècle, a organisé la première primaire du calendrier des nominations présidentielles.

Phillips, l’un des membres les plus riches du Congrès, devrait organiser un événement de lancement de campagne devant le New Hampshire Statehouse à Concord. Et Phillips entrera au Statehouse et se présentera au bureau du secrétaire d’État pour inscrire son nom sur le bulletin de vote primaire présidentiel du New Hampshire.

Un bus décoré de l’inscription « Dean Phillips pour le président » s’est rendu au New Hampshire plus tôt dans la semaine et devrait emmener le candidat en tournée.

Biden rompt une tradition centenaire en renonçant à se présenter à la primaire dans cet état

Phillips, citant l’âge du président, a critiqué à plusieurs reprises Biden pour “ne pas passer le flambeau” à la prochaine génération de dirigeants démocrates et a exhorté à ce qu’un candidat sérieux aux primaires défie le président pour l’investiture du parti en 2024.

Alors qu’aucun autre démocrate n’envisageait de se présenter contre Biden, Phillips a commencé à se considérer comme candidat à la mission. Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré à MPR (Minnesota Public Radio) News qu’« il est sain d’avoir des alternatives. Je pense que les électeurs l’exigent ».

Et dans son interview à CBS News, Phillips a souligné un récent sondage suggérant que l’ancien président Donald Trump devance Biden dans d’hypothétiques affrontements pour les élections générales de 2024.

“Je pense que le président Biden a fait un travail spectaculaire pour notre pays”, a déclaré Phillips. “Mais il ne s’agit pas du passé. Il s’agit d’élections qui concernent l’avenir.”

Alors que le président est le favori pour l’investiture de son parti en 2024, les sondages indiquent que Biden fait face à des inquiétudes croissantes de la part des démocrates concernant son âge. Ces enquêtes suggèrent également que de nombreux Américains – dont de nombreux démocrates – ne souhaitent pas que le président brigue un second mandat à la Maison Blanche.

La Maison Blanche, interrogée plus tôt cette semaine sur la candidature attendue de Phillip, a souligné le “soutien presque à 100% du législateur à ce président”.

Phillips – qui a récemment renoncé à son rôle de leader en tant que coprésident du Comité de politique et de communication démocrate en raison de sa potentielle candidature à la Maison Blanche – a laissé expirer la date limite de septembre qu’il s’était fixée pour décider s’il lancerait une contestation primaire contre le président. . Et la semaine dernière, il n’a pas respecté la date limite pour inscrire son nom sur le bulletin de vote du Nevada, qui tient sa primaire présidentielle le 6 février dans le calendrier des nominations du Parti démocrate.

Selon le Comité national démocrate (DNC), qui a bouleversé plus tôt cette année des années de tradition en réorganisant son calendrier de nomination de longue date, le Nevada est censé voter en deuxième position, avec le New Hampshire, trois jours après le coup d’envoi des primaires de Caroline du Sud, le 3 février.

Le calendrier révisé a été initialement proposé par Biden, qui a terminé cinquième décevant aux primaires du New Hampshire en 2020 avant de rebondir au Nevada et en Caroline du Sud en route pour remporter l’investiture et finalement la présidence.

Mais le New Hampshire est sur la bonne voie pour avancer la date de ses primaires à fin janvier, conformément à une loi de l’État qui exige que la primaire présidentielle de Granite State se tienne sept jours avant une compétition similaire.

Alors que le New Hampshire organise ce qui sera certainement une primaire non conforme au calendrier de nomination 2024 remanié du DNC, Biden évite la compétition non autorisée.

Et mardi, la campagne de réélection du président en 2024 a annoncé que Biden ne déposerait pas de demande pour inscrire son nom sur le bulletin de vote du New Hampshire. Les principaux démocrates de l’État prévoient désormais de déployer un effort écrit au nom du président.

Mais on craint que la colère des Granite Staters face à la décision de Biden et du DNC de réorganiser le calendrier des nominations, et à l’absence du président au scrutin primaire, ne serve de distraction supplémentaire à Biden alors qu’il se dirige vers une nouvelle nomination.

Le président de longue date du Parti démocrate du New Hampshire, Ray Buckley, qui a récemment répondu à un appel de Phillips, a déclaré à Fox News que « les sondages et les interactions populaires dans le New Hampshire révèlent un niveau élevé de soutien au président Biden parmi les électeurs potentiels ».

“Ce serait un défi difficile pour Phillips ou pour n’importe qui. Mais bien sûr, allez-y !”, a déclaré Buckley à Phillips.

Le président est déjà confronté à un défi majeur de la part de la conseillère spirituelle de l’auteure à succès Marianne Williamson, qui en est à sa deuxième course consécutive à la Maison Blanche.

Biden était également confronté à un défi majeur de la part de l’avocat environnemental et critique de premier plan en matière de vaccins, Robert F. Kennedy Jr., qui est sans doute un descendant de la dynastie politique familiale sans doute la plus célèbre du pays.

Mais Kennedy a annoncé lors d’un événement de campagne à Philadelphie au début du mois qu’il briguerait la Maison Blanche en tant que candidat indépendant.

Le DNC soutient pleinement Biden, alors que le président fait campagne pour sa réélection. Lors de sa réunion d’hiver en février, le DNC a adopté à l’unanimité une résolution engageant son « soutien plein et entier » à la réélection de Biden et de la vice-présidente Kamala Harris. De plus, il a déclaré qu’il n’y aurait pas de débats primaires entre Biden et aucun de ses challengers.

Williamson, Kennedy et d’autres membres du parti ont critiqué le DNC et Biden, mais il existe un précédent politique à cette décision. Aucun président sortant n’a participé aux débats primaires des temps modernes.

Jim Demers, un consultant politique et lobbyiste de longue date basé au New Hampshire qui contribue à diriger les efforts d’inscription de Biden, qualifie le défi principal de Phillips d'”idée ridicule”.

“Les démocrates du New Hampshire soutiennent le président”, a déclaré Demers à Fox News. “Donc, si sa mission est de diviser les démocrates et d’aider [former President] Donald Trump, alors c’est ce qu’il fait.”

Kellianne Jones de Fox News a contribué à ce rapport

