Live Nation conteste les rumeurs selon lesquelles la prochaine performance de Travis Scott « Live At The Pyramids » est annulée en raison de permis révoqués.

Travis Scott est prêt à revenir avec son prochain album Utopia. Il taquine le projet depuis plus d’un an et a annoncé la semaine dernière un événement de lancement pour l’album. Vivre aux pyramides devrait lancer le déploiement de l’album avec Travis en direct des pyramides d’Égypte. L’événement devrait être diffusé en direct pour ceux qui ne peuvent pas faire le voyage au Moyen-Orient. Hier, des clips ont fait surface affirmant que le Syndicat égyptien des professions musicales avait révoqué les permis de Scottt annulant la représentation.

« Des photos et des rapports ont montré que Scott [uses his concerts] tenir des rituels qui contredisent nos valeurs et nos traditions. Le [syndicate] a donc décidé d’annuler la licence du concert qui n’est pas conforme à l’identité culturelle du peuple égyptien », indique le communiqué, selon Nouvelles d’Alarabiya. « Le syndicat s’est engagé à préserver la sécurité et la stabilité de notre patrie bien-aimée et rejette toute action qui va à l’encontre de ses valeurs sociétales », a ajouté le communiqué en réponse aux rapports des médias sociaux liant l’artiste à des « rituels étranges ».

Quelques heures après que les affirmations soient devenues virales, Live Nation a publié une déclaration pour Le fondu contestant le spectacle a été annulé. De plus, Live Nation a tweeté le même message pour calmer les fans désireux d’assister à l’émission et de regarder la diffusion en direct.

« Il n’y a eu aucun changement dans l’émission de Travis Scott en Égypte ; tout rapport contraire est faux », a déclaré Live Nation à The FADER. « Nous avons hâte de célébrer ‘Utopia’ avec vous en Egypte! »

Même avec le spectacle toujours en baisse, il est clair que certains ne sont pas satisfaits de la performance de Travis en Égypte. Il y aura sûrement un retour de flamme de la performance, mais j’espère qu’Utopia suffira à la noyer. En ce qui concerne les spectacles en direct, Travis fait tout son possible et cette performance semble être sa meilleure à ce jour. Attrapez Travis faisant rage depuis les pyramides sur 28 juillet.