Le représentant de New York Lee Zeldin dit que 2 personnes ont été abattues devant sa maison

NEW YORK (AP) – Le membre du Congrès de New York et candidat républicain au poste de gouverneur Lee Zeldin a déclaré que sa famille était en sécurité après que deux personnes ont été abattues devant son domicile de Long Island dimanche.

Zeldin a déclaré dans un communiqué qu’il ne connaissait pas l’identité des deux personnes qui ont été abattues mais qu’elles ont été retrouvées sous son porche et dans les buissons devant sa maison à Shirley, New York. Le membre du Congrès et sa femme n’étaient pas chez eux au moment de la fusillade, mais leurs filles adolescentes étaient à la maison et ont entendu des coups de feu et des cris, a-t-il déclaré dans le communiqué publié par son bureau.

Zeldin a déclaré que ses filles se sont enfermées dans une salle de bain et ont appelé le 911. La famille est secouée mais OK, a-t-il dit.

Il a déclaré que des policiers étaient chez lui pour enquêter dimanche soir et surveillaient les caméras de sécurité de la maison. Les deux personnes qui ont été abattues ont été emmenées dans des hôpitaux locaux, a-t-il déclaré.

Le département de police du comté de Suffolk a publié une brève déclaration indiquant qu’il enquêtait sur la fusillade. La police n’avait aucune information sur les tirs à tirer, a déclaré une porte-parole.

Zeldin, qui se présente contre la gouverneure démocrate Kathy Hochul, a fait de l’augmentation de la criminalité et des crimes violents un objectif de sa campagne.

“Comme tant de New-Yorkais, le crime a littéralement fait son chemin jusqu’à notre porte d’entrée”, a déclaré Zeldin.

C’est la deuxième frayeur qu’il a eue en plusieurs mois. En juillet, il a été agressé alors qu’il faisait campagne dans le nord de l’État de New York lorsqu’un homme s’est approché de lui sur scène et lui a poussé un objet pointu près de la tête et du cou. Il n’a pas été blessé et l’homme a été interpellé.

Michelle L. Price, Associated Press