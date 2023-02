Le représentant de l’ONU, Mohamad Safa, qui a partagé la photo sur Twitter, a déclaré qu’ils étaient restés coincés sous les décombres pendant 17 heures.

Les sauveteurs travaillent assidûment 24 heures sur 24 en Turquie et en Syrie pour sortir les survivants des décombres après cinq tremblements de terre dévastateurs consécutifs. Plus de 7 800 personnes ont perdu la vie dans les deux pays et ce nombre ne fait qu’augmenter. Au milieu de cela, l’histoire d’une fillette de sept ans protégeant la tête de son jeune frère sous les décombres a ému le cœur de plusieurs utilisateurs en ligne. C’est le représentant de l’ONU Mohamad Safa qui a partagé en ligne une photo de leur mission de sauvetage. Heureusement, les deux frères et sœurs s’en sont sortis sains et saufs après avoir été coincés pendant environ 17 heures.

« La fillette de 7 ans qui a gardé sa main sur la tête de son petit frère pour le protéger alors qu’ils étaient sous les décombres pendant 17 heures a réussi à s’en sortir. Je ne vois personne partager. Si elle était morte, tout le monde partagerait ! Partagez la positivité », a lu le tweet du représentant. Sur la photo, on peut voir la main de la sœur placée au-dessus de la tête de son frère alors qu’ils se sauvent tous les deux sous les décombres en attendant l’arrivée des secours. Jetez un oeil à la photographie virale ici:

L’histoire touchante a laissé un barrage d’utilisateurs de Twitter émus. Ils ont comblé la grande sœur d’éloges et d’adulation pour avoir fait preuve de courage au milieu de la crise actuelle. Un utilisateur a écrit : « Les miracles se produisent. Quelle super grande soeur. Amoureusement protecteur dans des circonstances aussi stressantes. Espoir pour tous ceux qui sont encore piégés. Respect pour tous les sauveteurs qui travaillent sans relâche.

Un autre a commenté : « Quel enfant courageux ! Pouvez-vous imaginer 17 heures piégé sous les décombres pour un adulte, encore moins un enfant ? Et pour protéger son frère pendant tout ce temps !

Un autre a ajouté: «Quelle petite fille incroyablement attentionnée et deux enfants très courageux. Tellement soulagés qu’ils vont bien. La situation est épouvantable et traumatisante pour tous.

Pendant ce temps, un utilisateur a déclaré: «Les grandes sœurs sont un tel trésor. Que l’amour de cette famille les aide à traverser cette période terrible et à vivre des jours meilleurs.

Lundi matin, un tremblement de terre de magnitude 7,8, suivi d’un autre tout aussi puissant, a fini par renverser des milliers de bâtiments, d’hôpitaux et d’immeubles, blessant ainsi des dizaines de milliers de personnes. Un nombre incalculable de civils se retrouvent sans abri en Turquie et dans le nord de la Syrie. Selon Guardian, le nombre de morts de la catastrophe catastrophique approche déjà les 8 000 mardi.

